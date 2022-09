Pese al triunfo logrado ante el Prat, Ángel Rodríguez decidió hacer dos cambios en el once titular. Sergio Marcos entró por César Moreno y Villacañas ocupó el lugar de Cedrés. Premiaba así el gol del segundo, y de nuevo juntaba a Marcos y Michel en busca de mayor posesión en el centro del campo. Aunque un problema estomacal de última hora forzó una tercera permuta obligada, Raúl Ruiz se quedó fuera de la convocatoria entrando Marcos Bravo en el once. Enfrente un filial lleno de talento y que ya en el pasado curso logró acceder a los Play Off de ascenso. Un partido diferente en una categoría gris y marcado por la lluvia en la previa.

Arrancó con ritmo, con un Hércules incisivo en especial por la banda de Bravo y Alvarito. Y la buena puesta en escena recibió el premio del gol. Jack Harper de cabeza adelantaba a los locales y anotaba su primer gol de la temporada. El partido tenía ritmo, verticalidad y sensación de llegar con facilidad a las áreas. Con fases de dominio alterno para ambos contendientes. La fe de Eimil construyó otra gran ocasión para Harper, que salvó un defensor en la línea. El encuentro estaba muy “vivo” con los dos equipos animados a ir al ataque. Al descanso con ventaja local y buenas sensaciones. El segundo tiempo arrancó con el mismo guión. El Espanyol B no renunciaba al ataque y los locales buscaban ampliar diferencias. Una propuesta atractiva que mantenía el buen nivel general del partido. Pero está vez el premio fue para los visitante y Dacosta, también de cabeza, puso el empate en el marcador. Partido nuevo con dos equipos sin renunciar a nada. El filial dejaba detalles de su calidad y el Hércules buscaba reaccionar tras el golpe del empate. Alvarito puso las cosas en orden con un disparo cruzado imposible para el meta visitante. En una acción repleta de constancia y técnica individual. Tocaba volver a defender la ventaja ante un rival que no bajaba los brazos. Y de nuevo apareció Carlos Abad para evitar el dos a dos. Tocó sufrir y pelear mucho para cerrar el primer triunfo en el Rico Pérez. El Hércules de Ángel Rodríguez progresa adecuadamente.