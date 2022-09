Brillan más los demás, los otros, los que entran por la vista fácil, los que aceleran el corazón de la hinchada con sus gambetas, sus arranques, los que se zafan de sus marcadores por velocidad o por regate. Ellos reciben los elogios, las palmas, pero el dinero que de verdad te da los objetivos se paga por otros, por los que hacen posible que esa asunción de riesgos de los hombres más talentosos no perjudique al conjunto, no lo vuelva vulnerable, quebradizo, frágil.

Con ellos bien, el resto parece mejor de lo que es. Cuando ellos brillan fuera de foco, los ídolos de la grada, a los que apuntan la mayoría de ojos, forjan sus carreras de éxito y amasan cuentas corrientes desahogadas. Si no tienes un tipo así en tu equipo, crecer es más difícil. En realidad resulta imposible. Sin ancla solo se navega a la deriva, sin el futbolista inteligente que se anticipa, roba y tapa huecos con maestría date por muerto.

Maximiliano Ribero es ese hombre en el Hércules, el pegamento y el equilibrio, la capacidad de lucha, la comprensión del juego, la interpretación del espacio, del contacto. Sus 165 centímetros de altura no le impiden leer los encuentros con amplitud de miras, con visión periférica. Lo que sí le da su estatura es una capacidad de resistir casi inhumana, ser muy difícil de derribar, de llegar antes que nadie cuando se lanza al suelo a por la pelota. Su inicio de curso ha sido deslumbrante, solo así se puede explicar que el principal activo de la propiedad, César Moreno (10 millones de cláusula de rescisión), esté asistiendo al comienzo de los partidos hundido en una silla del banquillo.

«Yo trabajo para aportarle al grupo, le doy lo mejor de mí siempre; también creo que la idea de juego del técnico me favorece»

«Me siento cómodo en el sistema, la idea del entrenador favorece a mi juego, pero yo no pienso en mí, yo trabajo para aportarle al grupo, le doy lo mejor de mí, siempre», reconoce el mediocentro de Misiones, provincia desde la Argentina exporta la mejor yerba mate del planeta, esa que se ha colado en la mayoría de vestuarios del mundo, amarga y reconfortante a partes iguales.

Maxi es la herramienta imprescindible para poder juntar en una misma estructura a Alvarito, Sergio Marcos, Míchel y Nico Espinosa, los cuatro que están llamados a marcar la diferencia, a derribar el mito bien enraizado de que en la cuarta categoría hay que renunciar a la pelota y al trato amable del balón para llenar el campo de piernas duras y músculos.

Su capacidad, sus condiciones y, sobre todo, los fundamentos adquiridos, hacen del pivote formado en Newell’s Old Boys, la cantera de la que salieron Messi, Batistuta y Valdano, una pieza fundamental a pesar de que el tamaño de su silueta eche para atrás a muchas secretarías técnicas. Maxi nunca deja de correr, no baja el pistón, no se detiene, para él todos los minutos de todas las sesiones de trabajo son igual de importantes.

«Los aplausos del otro día refuerzan al grupo, le hacen sentirse bien, creer en lo que hace, minimizan las distracciones»

«Tengo claro que para conseguir algo importante en el fútbol lo fundamental es tener un buen grupo. El Hércules lo tiene. Se respira muy buen ambiente en el vestuario y esa sensación de fuerza y de unión es la que luego traslada el equipo a los partidos», sostiene el mediocentro, que recibió la llamada de Paco Peña en cuanto el Intercity anunció que no seguiría a a través de un comunicado, sin ni siquiera hablar antes con él pese al enorme papel que jugó en el último ascenso.

Es feliz en el Rico Pérez. «Se vive un ambiente único en la categoría, me recuerda al de los partidos de Liga en mi país», insiste. «Hasta el vestuario llega el buen ambiente que hay en el estadio. Los aplausos del otro día en el descanso refuerzan al grupo, le hacen sentirse bien, creer en lo que hace. El apoyo de la gente será fundamental, ayuda a minimizar las distracciones». Y lo dice alguien que rara vez tiene una.