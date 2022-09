Se respira máximo optimismo en el entorno del Hércules después de cuatro partidos disputados. Las sensaciones no pueden ser mejores tras un inicio brillante que ya ha situado al conjunto de Ángel Rodríguez en la parte alta de la tabla. Pero la satisfacción puede ser mayor este domingo si el equipo se coloca líder de la categoría. Para ello debe ganar en Teruel y enlazar de esta forma su tercera victoria consecutiva. El conjunto aragonés ocupa actualmente la primera posición con dos puntos más que los blanquiazules, por lo que un triunfo catapultaría la moral de los herculanos de cara a conseguir el objetivo de la categoría. La derrota sería peligrosa, ya que alejaría a los alicantinos a cinco puntos del liderato.

De cualquier forma, el equipo destila calidad, garra y fuerza en cada partido con unas sensaciones que nada tienen que ver con las vividas la pasada temporada. Ángel Rodríguez ha imprimido carácter a la plantilla y se ha reflejado en el juego del equipo desde el primer partido. El Teruel del exherculano Emaná es una buena piedra de toque para calibrar el potencial del equipo ante el líder. Para el encuentro del domingo (17.00) no es descartable que el técnico repita el once del último partido tras el buen resultado que dio. Está la duda de si alineará de inicio al capitán Raúl Ruiz, que causó baja justo antes del encuentro por un cólico. El buen papel de Eimil en el lateral fue una de las notas más destacadas del partido junto con el trabajo de Alvarito, la fuerza de Maxi y la buena impresión, además del gol, de Harper. Maxi Ribero no quiso rebajar el optimismo y la euforia que rodea al equipo durante la semana tras sus últimos partidos. «Eso es cosa de cada uno. Desde dentro estamos comprometidos con el club y con la idea de pelear por estar arriba. El equipo va a responder», dijo.

El Hércules tiene la posibilidad este domingo de volver a ser líder después de nueve meses, algo que consiguió la pasada temporada cuando se proclamó campeón de invierno tras conseguir seis victorias consecutivas, igualando la mejor del equipo alicantino fuera del fútbol profesional. El equipo llegó a la mitad del campeonato en la primera plaza con 34 puntos, uno más que La Nucía e Intercity, tras haber sumado diez victorias y cuatro empates y cedido solo tres derrotas. Pero esas sensaciones optimistas se acabaron truncando y el Hércules estuvo cerca de quedarse incluso fuera del «play off». En esta temporada se optó por renovar por completo el equipo para volver a luchar por el primer puesto que da el ascenso directo a la Primera RFEF, objetivo claro del Hércules. Los alicantinos no quieren desaprovechar la primera oportunidad de colocarse en lo alto de la tabla. Lo que está claro es que la plantilla ha vuelto a ilusionar a la afición que ya roza los 6.000 abonados. La ovación al final del último partido es algo que hacía muchos años que no sucedía.

El equipo ha conectado este año con los seguidores. El domingo espera un partido muy importante.