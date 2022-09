Ángel Rodríguez fue claro en su mensaje en la previa del encuentro ante el Teruel en el que el Hércules puede conseguir el liderato. El técnico no desea que el ambiente de euforia desmedida que ha apreciado en parte de la afición y el entorno tras las primeras jornadas del campeonato debiliten a su equipo. «No quiero que nos hagan pensar que somos lo que no somos. Somos un equipo de Segunda RFEF que ha jugado cuatro partidos, que ha ido mejorando y que si quiere ascender tiene que mejorar muchísimo. Me aparto de esa euforia, me apetece mucho que se viva esto en la ciudad porque hacía tiempo que no se vivía, pero a mí me parece todo un poco desmedido, aunque imagino que cuando vengan mal dadas también diré que es algo desmedido», señaló el preparador leonés. «De cualquier forma todo lo que sea una corriente positiva es bueno para todos, sobre todo a los chicos que están empezando, que se aclimaten pronto a la ciudad, que se sientan cómodos, importantes, pero que no nos hagaver cosas

El técnico elogió al Teruel, próximo rival, del que comentó que es «el mejor hasta ahora porque es el que más puntos ha conseguido» y dijo que no le preocupa especialmente lograr el liderato porque estarán en la quinta jornada, aunque señaló que siempre es mejor ir primero que segundo». El Hércules prepara su asalto al liderato nueve meses después «Me preocupa más que volvamos a ganar y que nos acostumbremos a que sea algo que suceda de forma continuada», indicó Ángel Rodríguez, quien pronosticó un partido «difícil» ante un rival que se mantiene invicto. «La pasada temporada ya se metieron en la fase de ascenso. Tienen automatismos de años anteriores y juegan replegados, defendiendo en bloque, pero con velocidad a la contra», detalló. Ángel Rodríguez garantizó que el Hércules afrontará el partido con la intención de ganar y de demostrar que puede ser fiable «tanto fuera como en casa y que se juega a lo mismo, a tener el balón». El entrenador insistió en que su equipo seguirá «creciendo» hasta que finalice la temporada «porque hay gente que ha llegado tarde y siempre se puede mejorar», pero confió en que «no tarde mucho» en verse una versión notable de su equipo. Hércules: la revolución de los novatos «Nadie va a ascender en cinco o seis jornadas. Estamos empezando y si queremos mejorar tenemos que ser los más humildes de todos. Esa palabra, humildad, tiene que estar en todos los entrenos y partidos», señaló. El técnico espera que los delanteros sigan creciendo tras el gol de Harper: «Cuando no hacen gol parecen que han perdido el partido y cuando lo hacen están en máxima euforia, viven del gol y esperemos que Ander lo haga cuando le toque». Cedrés es baja Cristian Cerrés es baja segura para jugar este domingo ante el Teruel (17.00), tal y como desveló Ángel Rodríguez tras el entrenamiento en el Rico Pérez. La baja del exjugador del Intercity se une a la de Felipe Chacartegui y a la de Nico. El que tiene muchas posibilidades de regresar al once tras su ausencia la pasada semana es Raúl Ruiz, de forma que Eimil podría jugar en el lateral izquierdo. Pocos o ningún cambio más se esperan en la alineación del Hércules para jugar en Teruel en busca del liderato.