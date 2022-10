Máxima motivación para una de las grandes apuestas del Hércules esta temporada. El delantero centro del conjunto blanquiazul, Jack Harper, afirmó que los aficionados verán a un equipo con «hambre, bien estructurado y jodido de ganar» esta próxima jornada ante el Ebro (sábado, 19 horas) tras haber sufrido el pasado domingo la primera derrota de la temporada en el feudo del Teruel.

El atacante hispano-escocés admitió que la derrota sentó mal al equipo, al que calificó de «competitivo», si bien señaló que no miran mucho la clasificación porque la prioridad es mejorar la condición física y el aprendizaje. «La tabla no queremos mirarla todavía pero vamos mejorando cada día y este fin de semana vamos a jugar con el aprendizaje de la derrota, y eso es importante».

Harper pidió no caer ni en la euforia ni la decepción por un resultado para analizar al equipo, del que recordó que es «joven». «No podemos ponernos medallas por ganar ni dramatizar por perder», explicó. «Hay que pensar siempre en el siguiente partido tanto si se gana como si se pierde. La gente quiere ver al equipo ganar y nosotros vamos a trabajar durísimo para conseguirlo durante todo el año», añadió Harper, encantado con la afición: «Ver a la gente en la grada animando durante el calentamiento te da un puntito extra de motivación, de querer darles esa victoria a ellos, a nuestras familias y a nosotros mismos. Toda la ayuda que nos puedan dar nos va a venir bien».

El atacante afirmó encontrarse «emocionalmente contento y motivadísimo» tras haber jugado 90 minutos después de muchos meses y desveló que siente que va a ser un año importante para él y el Hércules. «Me encuentro cada día mejor, contento con los compañeros y siento que va a ser un año bonito», señaló el delantero.

«Me veo más completo que hace tres años. Cuando alguien está un tiempo apartado de los terrenos de juego vuelve más peligroso que nunca», aseguró el jugador, quien indicó que una de las enseñanzas que dejó la derrota en Teruel «es que, como en todas las categorías, un detalle cambia un partido».

Harper pudo dar una nueva alegría al Hércules en los últimos instantes del encuentro en Teruel, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego. «Yo ya estaba pensando en coger el balón para ir apor el segundo», bromeó el jugador del Hércules que ha visto varias veces la jugada repetida: «Fue justito, he visto la repetición aunque las cámaras no son las mejores. Igual que pitó fuera de juego pudo no pitarlo».

El delantero blanquiazul lleva dos encuentros seguidos como titular y sus sensaciones cada vez son mejores.

Partido de leyendas

La comisión del centenario ha organizado un partido de leyendas para el día 20, fecha en la que se celebran los cien años de vida de la entidad herculana. El partido, que se jugará en el Rico Pérez, enfrentará a los veteranos de la selección española con los del Hércules. De momento se desconoce los nombres de los integrantes de ambos equipos y se realizará en breve una presentación del partido conmemorativo. Tan solo ha trascendido que Manolo Jiménez y Quique Hernández serán los entrenadores de las leyendas del Hércules, tal y como adelantó ayer Cope Alicante. Se espera, además, alguna sorpresa más.