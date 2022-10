El Hércules regresaba al Rico Pérez con la sensación de que debía resarcirse tras la derrota en Teruel. Ángel Rodríguez no revolucionó el once y apostó por la continuidad con el único cambio en los laterales. Eimil regresó al perfil derecho, Marcos Bravo al once y Raúl Ruiz fue el sacrificado quedándose en el banquillo. Enfrente un Ebro repleto de dudas tras un arranque negativo en la competición. Hacerse fuerte en el Rico Pérez es una asignatura pendiente del pasado más próximo y una obligación esta campaña para enderezar el rumbo perdido. El choque arrancó con intensidad y el control de los locales.

Sin embargo, pronto el Ebro demostró no ser un convidado de piedra, maniató al Hércules en el centro del campo y al filo del cuarto de hora generó la mejor ocasión con un disparo cruzado de Iván. Muchas dudas para un equipo irreconocible con balón. Salvo algún destello de Alvarito, el primer tiempo trascurría entre bostezos. El equipo de Ángel Rodríguez mejoró en la recta final pero sin generar mucho peligro, eso sí la grada agradeció el ímpetu que empezaban a mostrar los locales. Creció el control del Hércules, con más saques de esquina y sensación de control total del juego. Pero faltaba acierto en los metros finales. El Ebro sabía sufrir sacrificándose en defensa y sin cometer errores. Los minutos pasaban con la posesión para los locales buscando un resquicio que les llevará al gol. Jack Harper lo encontró, pero su disparo con el meta Eduardo batido, lo repelió el palo. El técnico decidió entonces dar la alternativa en el primer equipo al canterano Jean Paul, para mejorar el ataque. El partido empezó a abrirse por el cansancio y el Ebro también generó peligro en las contras. Se jugaba con prisas y ansiedad en busca del gol. Los cambios no surtían el efecto adecuado. Entraron César Moreno y Raúl Ruiz en busca de oxígeno. Y el reloj era otro de los enemigos del conjunto de Ángel Rodríguez. Al final un empate insulso, atasco en el Rico Pérez de un Hércules incapaz de encontrar el gol ante el orden de su oponente. Otro paso atrás de un proyecto que no acaba de arrancar.