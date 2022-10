Tras un año prácticamente en blanco por lesión, Sandro Toscano está con ganas de demostrar su calidad. Aunque no está teniendo muchos minutos, confía en que llegará su momento.

¿Cómo ha sido la semana después del empate en casa?

Siempre que se dejan puntos en casa es dura. Toca corregir errores y mejorar ahora que vamos fuera y debemos conseguir los tres puntos.

¿Que explicación puede haber después del cambio que ha experimentado el equipo tras el buen inicio?

Al final todos los equipos tienen altibajos. Lo que nosotros tenemos que intentar es ser un equipo regular tanto en casa como fuera, y sobre todo hacernos fuertes en el Rico Pérez.

¿Necesita la plantilla mayor tiempo de adaptación por los jugadores que llegaron más tarde?

El periodo de adaptación lo lleva cada uno como mejor puede, ya no es solo con los compañeros y el club sino también a la ciudad y encontrarse cómodo, todo influye para que un jugador pueda dar su máximo nivel.

No debemos obsesionarnos con intentar ganar los partidos en los primeros minutos, hay que madurarlos

¿Cómo ve a sus compañeros?

Los veo genial, todo el mundo está integrado y a un nivel alto, se está rindiendo bien...ahora mismo veo al equipo muy bien.

La exigencia debe ser máxima...

Estamos haciendo entrenamientos muy intensos con poco tiempo de recuperación, alta intensidad y que nos hace estar físicamente más activos.

¿Cómo ve el encuentro del domingo ante el Mestalla, un rival que viene de perder?

Al final los equipos tienen muchos altibajos durante la temporada y en el caso de los filiales te puede tocar que tengan un buen o mal día. Nosotros lo afrontamos como un partido difícil que vamos a tener que competir muy bien y en el que tendremos que estar muy serios tanto en ataque como en defensa sobre todo. Tenemos que conseguir los tres puntos porque no cabe otra.

¿Puede ser una de las claves anotar cuanto antes?

Al final no nos tenemos que obsesionar con intentar ganar el partido en los primeros diez minutos o en la primera media hora. Pocos partidos en cualquier categoría se solucionan al principio del partido. Tenemos que ir madurándolo y no desesperar.

¿Qué ambiente se respira en el vestuario?

Muy bueno, el equipo está tranquilo porque está haciendo las cosas bien. Al final nosotros intentamos poner todo de nuestra parte para que luego el fin de semana se vean los resultados. Luego hay muchos factores que hacen que no salgan las cosas, pero por nosotros no será y pelearemos hasta el último momento por las victorias.

¿A nivel personal cómo se encuentra?

La verdad que ahora mismo estoy muy contento y muy feliz después de una lesión tan larga. Hace dos meses no contaba con estar recuperado al cien por cien, poder estar corriendo con mis compañeros. Ahora mismo me encuentro bien físicamente, anímicamente y muy bien con los compañeros. Estoy listo para jugar cuando quiera el míster. Estoy tremendamente feliz después de pasar por un calvario.

¿Cuándo fueron los peores momentos?

Sobre todo al principio. Me preguntaba porqué yo, porqué esa jugada...te preguntas muchas cosas. Luego está el miedo por no quedar bien, a estar peor, a que algo salga mal... Ser prácticamente dependiente de alguien los primeros meses... Por suerte he tenido personas que me quieren mucho a mi lado y me han ayudado. A medida que vas avanzando te animas mucho.

¿Le sorprende algún equipo de los de arriba?

Ninguno, esta es una liga muy competitiva pese a estar en la cuarta categoría del fútbol español. Ves los equipos y los resultados y te das cuenta de que hay equipos y jugadores muy duros. Es muy complicado, no me sorprende ni para bien ni para mal.

El partido del domingo es importante para no quedar algo descolgados...

Es clave esta semana pero también lo será la siguiente y la siguiente. Nosotros vamos partido a partido sabiendo que hay que sacar el mayor número de puntos posibles para conseguir el objetivo. Todos los partidos son finales.

¿Supone una presión el objetivo de quedar primero?

Yo considero que es un arma de doble filo y te puede beneficiar o perjudicar, pero esto es el Hércules.