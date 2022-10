Todo listo para el gran momento de los actos del centenario del Hércules y uno de los más esperados, el partido de leyendas entre el Hércules y la selección española en el Rico Pérez. Se jugará el próximo jueves a las 20 horas, día en el que la entidad alicantina cumple cien años. La entrada es gratuita para los abonados y los poseedores del carnet del centenario, mientras que para el resto la localidad costará 5 euros e irá destinada a algún proyecto social.

Al acto acudirán Vicente del Bosque, exseleccionador nacional, y Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En la presentación de los actos han estado presentes el presidente de la Comisión del Centenario, Manuel Palomar, el presidente del Hércules, Carlos Parodi, y el presidente de la Asociación Española de Futbolistas Internacionales, Fernando Giner, así como Raúl Ruiz, capitán del Hércules, y Francisco Fresno, presidente de la Asociación de Turismo deportivo Costablanca.

Tras la ofrenda floral de la mañana en San Nicolás, a las 17:30 horas se celebrará una mesa redonda con el título de «El Hércules CF en el contexto histórico del fútbol español», en la que participarán el ex seleccionador español Vicente del Bosque, el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar y los ex jugadores Juan Antonio Carcelén y Miodrag Kustodic. Será moderada por los periodistas Raúl Ruiz y Toni Cabot, director del Club Información.

El plato fuerte de la jornada será el esperado partido entre las leyendas herculanas y de la selección española, que tendrá lugar a las 20:00 horas en el estadio Rico Pérez. Previamente al encuentro, el club realizará reconocimientos a personalidades de su historia.

Giner, que fue jugador del Hércules durante una temporada a finales de los noventa, animó a los aficionados a acudir al partido y a disfrutar «de una historia de cien años».

«Me siento parte de este centenario aunque solo estuve una temporada. Cuando pase este partido, ninguno de nosotros volverá a ver el próximo centenario», dijo el exfutbolista valenciano, quien se mostró orgulloso de haber defendido «los colores y el sentimiento de una ciudad y un equipo». Giner adelantó que el equipo de leyendas de España estará dirigido por Vicente del Bosque y contará con jugadores como el ex portero Ricardo López, Xatanha, Amavisca, Romero, Engonga, Raúl Bravo, Juan Sánchez, Luque, Marchena, Munitis, Setién, Víctor Sánchez, De la Red, Sergi Barjuán, Ignacio Camacho, Ito o Josico, entre otros.

El Hércules, que estará capitaneado por Francisco Escudero ‘Paquito’ y Paco Peña, contará con una convocatoria muy amplia que se dará a conocer el lunes y en la que, según dijo Palomar, «estarán el noventa por ciento de los jugadores que todos tenemos en mente». Entre los jugadores que volverán a ponerse la camiseta del Hércules se encuentran Portillo, Palomino, Latorre, Espejo, Varela, Pellicer, Sigüenza, Raúl Ivars, Cámara, Baroja, entre otros que se desvelarán en un acto el lunes.

Máxima ilusión de cara a una cita histórica que servirá para celebrar los 100 años de existencia del Hércules.

¿Athletic-Hércules?

El presidente del Hércules, Carlos Parodi, afirmó que sería una satisfacción para su entidad que un club como el Athletic Club de Bilbao pudiera disputar el partido del centenario del equipo alicantino. El dirigente admitió, en rueda de prensa, que el Hércules ya ha contactado con la entidad vizcaína para que pueda desplazarse a Alicante a jugar este encuentro, acto central de la celebración, durante el parón de la competición por el Mundial, si bien reconoció que también se ha contactado con otros equipos.

"Hemos estado valorando la posibilidad de que sea un equipo de Primera y durante esta durante esa mini pretemporada el que dispute el partido de nuestros cien años. Sería una satisfacción que viniera el Athletic al Rico Pérez y rememorar aquellos antiguos duelos", reiteró Parodi.

El Hércules ha puesto todos sus esfuerzos para intentar convencer al club bilbaíno, para lo que ha involucrado incluso a su director de cantera, Dani Barroso, ex jugador del Athletic Club o a Sendoa Agirre, ex jugador del Hércules y actual delegado del conjunto vasco.

Parodi destacó que además de ser un rival atractivo para la afición herculana, también sería un reclamo para la numerosa colonia de seguidores del Athletic que reside en la provincia de Alicante.