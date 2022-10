Con la dosis justa de autocrítica, apenas perceptible, y las causas muy claras del desplome que está sufriendo el Hércules a raíz de la derrota en Teruel de hace tres semanas. Ángel Rodríguez ha responsabilizado del apagón que sufre su equipo a la planificación tardía (el primer fichaje no se produjo hasta el 14 de julio y se realizaron hasta 18) y a la dificultad para completar una pretemporada normal debido a esa circunstancia.

Para el entrenador leonés, los jugadores están sufriendo ahora la falta de fuerzas que se produce normalmente durante un momento de la preparación estival y eso le está impidiendo sacar todo el fútbol que demostró en las primeras cuatro jornadas. "Estamos viviendo ese momento que ocurre en pretemporada cuando parece que, por mucho que quieras, las piernas no te acompañan. Por las circunstancias en que se confeccionó el equipo tuvimos que modificar el modo de afrontar el inicio de competición para llegar con energía al inicio de la Liga, pero ahora estamos pasando un bache físico que normalmente se da en verano", describe el entrenador del Hércules.

"En cuanto nos quitemos esa losa de encima, volveremos a ser el equipo fuerte que ya demostramos ser en las primeras jornadas", considera el técnico castellano, muy molesto por el resultado (3-1), pero convencido de que la situación es coyuntural y que pronto, "cuando lleguemos a nuestro 100% físico", volverá a estar peleando en la parte más alta de la clasificación, de la que ahora le separan 8 puntos.

"Me marcho con mal sabor de boca. Incompresiblemente les hemos dado el balón después de adelantarnos en el marcador y con el control de la pelota ellos nos han sometido porque son un muy buen equipo, con jugadores muy dinámicos que tienen proyección de Primera División", esgrime Ángel Rodríguez.

"Nos han puesto las cosas muy difíciles, nos han incomodado porque son buenos. Hemos reaccionado en la segunda parte, hemos tomado el centro desde el principio, pero en cuanto nos han metido el 3-1 se ha terminado el partido. El equipo se ha caído en cuanto ha encajado el tercero, ha sido como una losa para nosotros", sostiene el entrenador castellano, a pesar de que por delante aún quedaba media hora y la prolongación.

"No me preocupa la distancia con el líder (el Teruel está 9 puntos más arriba), pero sí que me incomoda. Es verdad que la distancia es considerable, pero también lo es que nosotros no estamos al 100%. El año pasado, (al frente del Pontevedra) llegamos a estar a 13 puntos de distancia del líder y acabamos subiendo como campeones", recuerda el leonés. "En cuanto ajustemos la preparación física, volveremos a competir de tú a tú con los equipos de arriba y a remontar posiciones", aventura el responsable del banquillo blanquiazul.

"Ahora no nos queda otra que esperar a que nos quitemos de encima la losa física y el equipo dé todo lo que tiene", insiste el preparador del Hércules, antes de reconocer que esa merma en la forma de sus jugadores "nos hace perder todos los duelos individuales".

Cuestionado por la imagen de varios de sus futbolistas (Riera, Abad, Raúl y, sobre todo, Míchel) yendo a conversar con parte de la hinchada blanquiazul presente en el Antonio Puchades al final del choque, Ángel Rodríguez dio su parecer: "No sé qué han ido a decir exactamente, lo desconozco. Pero entiendo que hay que pedir perdón solo cuando no te esfuerzas, cuando no peleas, y no creo que ese sea nuestro caso. Simplemente nos están fallando las fuerzas, pero el compromiso con el club de todos es claro", subraya quien fuera mano derecha de Paco Herrera en el banquillo más de una década.