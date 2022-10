Paquito se emociona al echar la mirada atrás y recordar la época más gloriosa del Hércules, muy lejos de los momentos que se viven ahora. El mítico centrocampista pide a la afición que hoy viva una fiesta y aparte la amargura del presente.

¿Qué sintió cuando le llamaron para ofrecerle ser el capitán junto a Peña del equipo de leyendas del Hércules?

Una gran satisfacción. Solo con que cuenten conmigo ya es importante. Después que lo haga como capitán es un orgullo para cualquier herculano y alicantino. No se puede expresar con palabras. Te entra una cosa por el cuerpo...Después de estar más de media vida en el club se agradece mucho.

¿Ha visualizado cómo se sentirá con la camiseta blanquiazul de nuevo?

Intento mantener un equilibrio y la verdad que intentaré disfrutarle al máximo con la gente que me rodea.

¿Qué significa para usted un día así?

La verdad es que es especial. Cumplir 100 años es muy difícil y hacerlo en el ambiente en el que me he movido, en tu ciudad, con tu gente, con tu equipo... es algo que va a ser inolvidable. Esperemos que así sea y todo salga bien.

Será el reencuentro con tantos excompañeros con los que han conseguido tantas cosas...

Hemos tenido alguna comida o cena pero es agradable hacerlo no solo con los de tu época sino también con otros. Va a ser algo muy emotivo y la gente va a disfrutar con ello igual que nosotros.

Es un orgullo como alicantino y herculano jugar este partido y además hacerlo como capitán

Delante habrá caras conocidas de la selección española...

Alguno que ha sido hasta compañero como Fernando Giner y otros con los que nos hemos enfrentado. Es un orgullo jugar con esa gente que sí que son élite y poder disfrutar un rato con ellos no solo en el campo sino también fuera y contar vivencias. Va a ser maravilloso.

¿Qué ambiente se espera después del ambiente turbio que rodea actualmente al Hércules?

No sé si la afición sabrá separar ambas cosas, pero yo sí que animaría a la gente a que sepa distinguir la situación actual del club y los 100 años de existencia. Está claro que la gente está cansada y quemada, pero es un momento de disfrute y ya habrá tiempo para volver a la rutina y esperar que todo cambie y si hay que apretar a la gente y pedirle cosas que sea después de esta celebración. Que sea un día de alegría para disfrutar de 100 años de un club. Me encantaría que fuese así y estoy seguro de que así será.

Ya dijo Fernando Giner en la presentación que no siempre se puede vivir algo igual...

Es imposible. Está claro que no es la mejor situación, pero tenemos que vivirlo. Lo que hay que hacer es separar, abstraerse del desastre que tenemos ahora en la actualidad y confiar. Quizás no sea tanto desastre pero en Alicante somos así. Es cierto que llevamos mucho tiempo fuera del fútbol profesional y ahora se han perdido unos partidos que hace que el equipo no esté donde debería estar. Hace 15 días pensábamos que todo era bonito. Hay que ayudar a la gente y ya habrá tiempo para pensar en ello.

Habrá muchas ausencias significativas en el partido de leyendas...

Si, hay ausencias notables. Tote está fuera, Alfaro está entrenando...Rodríguez es un caso especial, ya lo conocemos todos. La verdad que estaría muy bien que vinieran todos porque son parte importantísima de la historia del Hércules y de una etapa muy buena. Yo creo que deberíamos estar todos pero está claro que es imposible.

Con qué se queda de su trayectoria deportiva...

Me quedo con todo. El haber vivido mi carrera futbolística en Alicante y en el Hércules no está al alcance de muchos. He disfrutado mucho... Los ascensos me dieron muchas alegrías. Los momentos que te da el fútbol son inolvidables.

Dos grandes conocidos en el banquillo (Manolo Jiménez y Quique Hernández)...

Dos grandes. Con Manolo hicimos un ascenso prácticamente perfecto y no recuerdo un fútbol tan ofensivo como el de Quique.

¿Qué echa en falta del Hércules actual respecto al que dio tantas alegrías?

Ha cambiado mucho, sobre todo se echa de menos el que haya mucha más gente de la casa, de la provincia, pero eso es reconducible, algo habremos hecho mal entre todos. Es simplemente ponerse, crear un trabajo para que en cuatro o cinco años la mitad del equipo sea de Alicante. Hay que ir paso a paso y apoyar al equipo hasta el final. Hay buen equipo pero esta categoría es muy complicada.

¿Espera una fiesta en el Rico Pérez?

Así me gustaría. Tiempo para otras cosas siempre hay. Entiendo que la afición es el mayor patrimonio de un club y todo lo que diga hay que respetarlo, pero creo que en este momento toca apoyar al centenario, no al equipo o la directiva, sino a la comisión, que han hecho un trabajo brutal con medios limitados. Debe ser un homenaje a toda esta gente y al Hércules.