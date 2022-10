Excelente ambiente el que se vivió en el acto que puso el colofón a un gran día de celebración de los 100 años de vida del Hércules. Alrededor de 2.000 personas se dieron cita en el Rico Pérez para presenciar el partido de leyendas entre el Hércules y la selección española, una cita que sirvió para reunir a un gran número de rostros conocidos de la historia del club blanquiazul ante un público que brindó innumerables aplausos a los que fueron sus ídolos en épocas doradas de la entidad. Enrique Ortiz, máximo accionista de la entidad, reapareció en el Rico Pérez en un día histórico.

El negro presente se dejó de lado por unas horas para disfrutar de un día especialmente emotivo en la historia blanquiazul. Manolo Jiménez y Quique Hernández simbolizan épocas gloriosas de muchas alegrías que todavía se recuerdan pese a que el tiempo las está dejando cada día más atrás. Allí estaban los dos entrenadores en el banquillo de las leyendas del Hércules dirigiendo a un grupo de exjugadores que agradeció el cariño de los aficionados. Pero no estaban solos, a ellos se unió Esteban Vigo, que no quiso perderse el momento de volver a un banquillo como el del Hércules donde consiguió un recordado ascenso a Primera División en 2010.

Mucha cara conocida en el Rico Pérez en un día de total celebración antes de que la realidad vuelca a colocar al herculanismo con todos los sentidos en la cuarta categoría y en la Peña Deportiva. Así, en el estadio blanquiazul se pudo ver a Kustudic, que horas antes había estado en una mesa redonda junto a ilustres como Carcelén, Del Bosque o Villar. También Giuliano, uno de los mejores jugadores de la historia del Hércules, no quiso perderse el momento. No faltaron Aguilar, Reces, Cartagena, Marcos, Escribano, Guayo, Benito Sánchez, Luismi y un largo etcétera. Por supuesto, hubo destacadas ausencias, pero el presente mandaba y el partido se disfrutó viendo a jugadores míticos. Portillo, aplaudido, no defraudó y volvió a anotar en el Rico Pérez tras un rechace de un penalti que lanzó él mismo.

Uno de los momentos más emotivos fue el del saque de honor realizado por Rafael García, socio número uno del Hércules, y que tanto el club como la comisión le brindó un día especial que nunca olvidará.

Comenzó fuerte la selección española de leyendas con un 0-3 a los pocos minutos de comenzar, pero el Hércules empató con los dos goles de Alejandro Varela y de Portillo (3-3). Como colofón, gran parada de Toño.