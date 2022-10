Notablemente tranquilo, correcto, sin un ápice de tensión en la cara, convencido de su discurso. El entrenador del Hércules está convencido de que el bache por el que atraviesa su equipo es coyuntural y que saldrá rápido, que revertirá pronto una situación que sí admitió que, con 1 punto de 9 posibles, "no es buena.

"La victoria este domingo (12 horas, frente a la Peña Deportiva de Ibiza) es importantísima. Tenemos que ganar porque los números que llevamos no son de un equipo que pretende estar arriba. Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Debemos centrarnos en lo que nos viene, que va a ser un partido muy complicado. Recibimos a un equipo que ha hecho muy bien las cosas y lo importante esta jornada es sacar la victoria por encima de cualquier otra cosa", revela el entrenador del Hércules, sin entrar en más detalles.

La semana, después de correctivo que infligió el Mestalla a su equipo en Paterna, ha sido más densa que las anteriores. "Las caras, después de una derrota así, siempre son largas, pero la actitud de los futbolistas ha sido la de querer rebelarse ante esta situación. Al principio, hay más tensión, más silencio, pero a medida que pasan los días, te enfocas en el objetivo siguiente. Espero que hayamos aprendido de la derrota en Valencia", desea el preparador leonés, convencido de que la responsabilidad de los resultados se explica solo por lo que sucede sobre el césped durante los 90 minutos.

Cuestionado sobre los motivos que, a su juicio, han provocado este apagón, no tiene dudas: "En las tres últimas jornadas, lo que ha pasado es que el equipo no ha estado bien, en Paterna sobre todo. En las otras dos (Teruel y Ebro) no fuimos inferiores a nuestro rival. Frente al Mestalla, sí. Tenemos que haber aprendido que cuando no podemos ganar con nuestro estilo, hay que sacar los partidos con otro tipo de fútbol, exponiéndonos menos", advierte el preparador blanquiazul.

La posibilidad de introducir variaciones en el once o modificar los planteamientos no entra en los planes de Ángel Rodríguez. "He aprendido, en los muchos años que llevo en este oficio (10 como ayudante de Paco Herrera y tres como principal), que cambiar muchas cosas de un día para otro no sirve. Para mí, lo importante es poder sacarle rendimiento a los que están jugando, obtener de ellos su mejor versión. Es verdad que cuando un equipo no gana es porque algo falla, porque muestra debilidad en alguna posición. Puede haber alguna modificación para dar un oportunidad a alguien que aún no ha podido, pero cambiarlo todo, creo que no es el mejor camino. Todavía nos queda una sesión para hacer pruebas", recuerda.

Visita el Rico Pérez un equipo que sigue invicto, que ha ganado 4 de los siete partidos, los tres últimos consecutivos, pero su nombre no asusta al entorno, cree el técnico leonés. "Cuando comparas el nombre del rival del Hércules con la historia de nuestra de nuestro club a la mayoría puede parecerle que nos enfrentamos a equipos fáciles y no es así. En cuarta categoría, la Peña Deportiva tiene un gran bloque y es un enemigo difícil de batir, muy competitivos. Si somos capaces de repetir las prestaciones que ofrecimos frente a Badalona y Espanyol B, estaremos más cerca de ganar que de otra cosa", reitera Rodríguez en un tono cordial, amable, sin estridencias.

Los últimos resultados no van a condicionar la propuesta del entrenador del Hércules, que en su presentación prometió, entre otras cosas, que este año "nos vamos a divertir en el Rico Pérez". A pesar de los últimos tres encuentros, en los que el equipo ha dado varios pasos hacia atrás, el ideario táctico se mantendrá: "Nuestro objetivo siempre va a ser el de mandar, tener más posesión, robar rápido arriba y no vamos a renunciar a eso. Pero no siempre se puede hacer porque enfrente hay buenos equipos que te lo ponen muy difícil, y uno de esos es la Peña Deportiva, que lleva años trabajando sobre la idea de un solo técnico y tiene adquiridas muchas cualidades por ese motivo", avisa el extécnico del Pontevedra.