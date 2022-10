Deshacerte de cualquier rutina es muy difícil. De la de fallar en los días grandes, los de mayor expectativa, todavía más. Es una mancha reseca que se te pega a la memoria como un estigma y no hay forma de sacudírtela. Para librarte de ella necesitas tantos imposibles a la vez, que la batalla que libras casi nunca se resuelve a tu favor. La montonera de fracasos blanquiazules es visible desde tan lejos que cuando, por fin, la moneda sale cara, recuperas el recuerdo extraviado de lo bello que es vivir.

Ganar. Da igual cómo. Ganar a cualquier precio. Ganar por encima de todas las cosas. Ganar, aunque sea a regañadientes, sudando sangre, cerrando los ojos, con el alma encogida. Ganar y que tu triunfo, con remontada incluida, sirva para que las más de 7.000 personas que renunciaron al placer de no madrugar en domingo vuelvan a casa felices porque su impulso, esta vez sí, ha encontrado respuesta en un equipo al que le falta mucho para serlo, para comportarse como tal.

El Hércules se impuso a la Peña Deportiva con una sobredosis de sufrimiento y suerte bastante pareja. Con tres nombres propios: Alvarito, Harper y Carlos Abad, que con su talento ayudaron a minimizar las carencias provocadas por un desorden táctico muy preocupante, que va a más, que no hay por dónde cogerlo ocho semanas después del inicio de la competición. No es apatía, no es falta de fuerza por una planificación tardía, es la suma de carencias, individuales y colectivas. Y no de unos pocos. Qué va. De todos, también de quien decide desde fuera. A pesar de ello, en una mañana amable, azul, luminosa, rebosante de herculanismo con el sello generoso de lo gratis, el cuadro de Ángel Rodríguez fue capaz de sacar adelante un trance sumamente peligroso en el que, con la estadística y las dinámicas de uno y otro contrincante sobre la mesa, los blanquiazules tenían las de perder.

La Peña, invicta, con cuatro triunfos en las últimas cinco jornadas, regresó al escenario en el que meses antes se ahogó su sueño de ascender a Primera RFEF. Lo hizo decidida a superar el trauma, el recuerdo de aquel duelo con el Real Murcia. La grada en contra otra vez, bien poblada, caliente, pesó en su puesta en escena. Fueron apenas 120 segundos. De esa evocación desagradable nació una triangulación que permitió a Harper plantarse solo delante de Edu Frías. Apuró. Se quedó sin ángulo. Y cuando el escocés quiso chutar, el portero insular ya era un gigante.

Tres acciones capitales del portero blanquiazul y un penalti que parecía claro y no señaló el colegiado favorecen el triunfo local

El bofetón desperezó a los ibicencos, les recordó que aunque estaban en el mismo estadio, la temporada ya era otra. Recobró la iniciativa, abordó los puntos débiles de su adversario y comenzó a ponerlos a prueba. Chema Moreno, otro atacante al que el Hércules convierte en seleccionable, abundó en la fragilidad del eje de la zaga local. Se anticipó a Dylan, y el argentino, a pesar de ser superado, metió la puntera lo justo para evitar el disparo del ariete. La pelota quedó muerta en el punto de penalti hasta que apareció Marc Fraile, libre de marca, por el carril central y, con todo la parsimonia posible, sin defensores cerca, batió a Carlos.

Cinco minutos después del pitido inicial, con público aún en los vomitorios, con gente en los pasillos tratando de llegar a la grada, el Hércules ya estaba perdiendo. Nadie se ocupó del goleador, una de las dos referencias claras en el ataque de la Peña Deportiva. Al primero no se le frenó y al segundo se le dejó entrar. Ni Maxi ni César siguieron la acción. El pivote argentino se desenganchó de la jugada y regaló el primer tanto (0-1).

El silencio arenoso que precede a las grandes hecatombes se escuchó en el Rico Pérez con esa mezcla de risa nerviosa y pánico que provocan los males que intuyes, los que sabes que van a ocurrir. La sensación se agudizó cuando entre Riera y Abad atropellaron a Moreno dentro del área poco después. El árbitro se inhibió, sigan, sigan... La bala pasó cerca.

El pulso derivó en un ir y venir en el que el Hércules maduraba sus ataques y jugaba a la ruleta rusa en defensa. En uno de esos viajes al área insular, Alvarito se deshizo de su marcador, centró al área y, entre un tumulto de cabezas, emergió Harper para conectar con el cuero y meterlo por la escuadra. Cuando más de 14.000 pulmones corean un gol, el estallido contagia, pero no te libra de la tensión.

El extremo madrileño, con una asistencia a Harper y un gol en la segunda mitad, firma su mejor actuación del curso

La primera parte se extinguió con el «nueve» ibicenco señalando todos los desconchones del muro de contención del Hércules, al borde del derribo con cada movimiento del delantero visitante, inabordable para Leiva. La segunda, con los mismos protagonistas, vivió un inicio semejante.

Una mala cesión dejó a Harper mano a mano con Frías y su disparo cruzado no encontró portería. Al poco, con Raúl Ruiz por fin arriba, se generó otra vía muy clara que no halló rematador. Manolo González se dio cuenta rápido de donde estaba su zona blanda y la robusteció de inmediato.

Maniobra útil desde el banquillo... ibicenco

La Peña creció desde la pizarra de su técnico y el Hércules se fue diluyendo en su propio sudor, agarrotado. Abad intervino dos veces más para evitar el naufragio hasta que Alvarito, sobre la hora de juego, recibió un balón en un cambio de orientación, recortó hacia fuera, se adelantó la pelota lo justo para ganar metros dentro del área y disparó con rosca hacia adentro arruinando el vuelo del portero balear hacia su palo más alejado (2-1).

Estalló el Rico Pérez. Liberó su angustia con un grito apabullante que, sin embargo, no valió para revitalizar al bloque, que se echó atrás sin disimulo subrayando que el miedo es atávico. Tampoco valió para amedrentar al club de Santa Eulalia, que continuó poniendo en evidencia la fragilidad de la acción defensiva ideada por Rodríguez. Salió Toscano y entró más cansado que el que se iba.

Mientras la grada descontaba los segundos, densos, empalagosos como el dulce de leche, Carlos Abad se encargaba de sabotear el 2-2 por arriba, por abajo, con mano dura, con la fuerza que le faltaba a los demás. Cuando el colegiado ordenó prolongar siete minutos más la «fiesta del siglo», apenas era posible no ponerse en lo peor, que fue la galopada de Toni Ripoll hacia la meta herculana con la única oposición de cancerbero canario.

Aguantó de pie, cerró el espacio y salvó tres puntos que debieran ser sanadores, que acabaron con el hábito de caer haciendo mucho ruido en las grandes citas, pero que, por bien que sepan, no enmascaran una realidad cruel: la defensa blanquiazul es de papel.