Lo que está claro es que esta temporada no hay debate en la portería. Carlos Abad no lo ha permitido desde que ya destacara en pretemporada convirtiéndose en un guardameta de enorme solvencia bajo los palos. El portero tinerfeño de 27 años es el único que ha disputado todos los minutos después de ocho partidos y además con actuaciones brillantes que han dado puntos al Hércules. Es vital tener seguridad en la meta y por el momento con Abad se está consiguiendo. La defensa no está siendo el fuerte del equipo y los equipos llegan con mucha facilidad a la puerta blanquiazul, con lo que las intervenciones del guardameta son frecuentes en los partidos.

El jugador blanquiazul ha sido protagonista en demasiados partidos, lo cual no habla bien de la forma de juego de un Hércules que el domingo sumó tres puntos vitales ante el Peña Deportiva con mucho sufrimiento. Lo positivo es que se ha podido corroborar el acierto con el fichaje del guardameta canario para esta temporada. Carlos Abad: "Jugar en el Hércules es un paso adelante y un gran reto" Abad posee una amplia trayectoria en el fútbol español en clubes como Tenerife y Córdoba, donde acumula 41 partidos en Segunda División. Además, en Segunda B ha jugado en Real Madrid Castilla y Deportivo de La Coruña, en los que sumó 77 partidos defendiendo su portería. Además, la temporada 2019/20 jugó en el Xanthi Athletic Club de la súperliga griega, siendo elegido por su afición el mejor jugador del equipo de la temporada. debutó en el fútbol profesional con el Tenerife en la temporada 2014-15, jugando 45 minutos ante el Llagostera en la jornada 13 y una semana después siendo titular y jugando el partido completo frente al Mallorca (0-0) en el terreno de juego de los canarios. Alvarito, la joven estrella blanquiazul: «Tengo mucho que aprender» Césped artificial Por otro lado, la plantilla del Hércules realizará este jueves y viernes el entrenamiento en la Ciudad Deportiva para ejercitarse sobre césped artificial y adaptarse en la medida de lo posible a la superficie que encontrará en el campo del Formentera este domingo (11 horas). Todos los jugadores estarán a disposición del técnico excepto Cedrés, mientras que Nico está ya en condiciones de reaparecer después de más de mes y medio apartado de la competición. Su presencia es fundamental en el esquema de Ángel Rodríguez y regresará a la acción salvo que el técnico no lo considere para no asumir riesgos sobre césped artificial. El Hércules logró el domingo los tres puntos en juego aunque con mucho sufrimiento y dejando dudas, principalmente en defensa, ya que los rivales llegan con demasiada facilidad a la meta de Abad y acarrea riesgo. El conjunto blanquiazul se mantiene a ocho puntos del líder Teruel pese a su victoria en el Rico Pérez. La exigencia es máxima en una categoría con mucha igualdad en la parte media-alta de la tabla. El Formentera, que es octavo, tiene los mismos puntos que el Hércules, con lo que se prevé un encuentro de mucha dificultad en un campo de reducidas dimensiones. La victoria es clave para evitar un recaída y quedar muy descolgado del primer puesto que ostenta ahora mismo un Teruel muy sólido.