Es una de las grandes apuestas del Hércules esta temporada y por el momento se ha convertido en una pieza indispensable para Ángel Rodríguez. Jack Harper, que llegó cedido por el Getafe, ha vuelto a ver la luz tras años sin apenas jugar por las lesiones. El delantero es optimista sobre la temporada y cree que el equipo tiene mucho margen de mejora. Además, advierte sobre la peligrosidad del encuentro de este domingo (11.00) en el feudo del Formentera.

Después de una victoria, siempre transcurre la semana con más tranquilidad...

Sí, pero seguimos en las mismas, tenemos que seguir ganando, tenemos esa necesidad y esas ganas de seguir sumando. Después de este partido sabemos que somos capaces de hacerlo todas las semanas.

No vale la relajación en esta competición. Pese a la victoria siguen a ocho puntos del líder Teruel...

Está claro que hay equipos arriba que van a estar ahí todo el año. Nosotros nos tenemos que meter ahí y agarrarnos como podamos. No podemos dejar escapar ningún partido. Hay que ganar, ganar y ganar y si no se puede empatar.

El equipo supo sufrir...

La verdad que sufrimos. La gente también en la grada. Nosotros teníamos muchísimas ganas de celebrar los tres puntos y se notó en el campo, lo dimos todo y nos sacrificamos. El Peña Deportiva tuvo sus ocasiones y nosotros aprovechamos las nuestras. Va a a ser así todos los partidos, no va a ser fácil y trataremos de solventar los partidos un poco antes para no tener que pasar por esos minutos tan malos. Esperemos que en Formentera no tengamos que sufrir tanto y nos llevemos los tres puntos para casa.

¿Cree que le puede faltar al equipo creérselo un poco más?

Hemos tenido algunos batacazos que puede ser que nos haya tocado algo al moral y la confianza. A veces no hemos sido más dominantes que el contrario, pero ahora volvemos a la senda de la victoria, a entrenar con un poco de confianza pero sin creernos nada porque si pasa eso luego llega uno y te mete tres. Vamos desconfiados en el sentido de que todos los equipos son buenos y con la esperanza de traernos los tres puntos sabiendo que va a ser un partido complicado.

Un campo pequeño, césped artificial y un rival que ha comenzado bien la temporada...

Ya sabemos lo que nos espera, ya hemos tenido un partido de esas características en El Prat. Muchos segundos balones, una superficie diferente... aunque ya estamos entrenando para adaptarnos a esas condiciones. Hemos ganado un partido en césped artificial y queremos seguir con la racha.

Por fin parece que ha conseguido una continuidad y jugar varios partidos seguidos tras años de lesiones...

Desde hace cuatro años que no me encontraba bien por los problemas físicos. Tres partidos seguidos como titular no lo hacía desde hacía cuatro temporadas. Para mí, mi confianza y mi estado físico me está viniendo increíble. Solo puedo ir mejorando. No conozco el cien por cien de mi físico desde hace mucho tiempo y estoy llegando ahí, a mi estado óptimo...

El Hércules le ha devuelto la felicidad...

Totalmente. La ciudad, el club, mis compañeros... Es una alegría venir todos los días a trabajar con esta gente. También estoy muy contento con la afición que me ha acogido desde el minuto uno. Es una motivación para venir a entrenar y llegar el fin de semana e irte con esa alegría. Ver a la gente en la grada contenta le hace a un futbolista estar muy contento.

¿Tiene la sensación de que va a anotar muchos goles?

Siento que sí, en los partidos estoy teniendo alguna que otra con mala fortuna en alguna acción, un par de palos, goles en fuera de juego... pero entrenando estoy bien, metiendo goles, mis compañeros me apoyan...Cuando empecemos a solventar partidos antes seguro que empezarán a llegar más goles míos.

Alvarito le puso un gran balón ante la Peña Deportiva...

Me puso un gran balón y además con la pierna menos dominante, así que con la buena si empieza a buscarme acabará él con muchas asistencias y yo con muchos goles.

¿Con quién tiene más simbiosis dentro del equipo?

Lo bueno de este equipo es que existen muchos jugadores que tienen un último pase. Cuando empiecen a creerse ellos que pueden dejar solo al delantero acabarán muchos con asistencias, goles... El equipo puede aportar muchos goles, no solo yo. En el campo estoy muy contento, sé que cualquiera me puede dar en cualquier momento un pase de gol.

¿Cree que habrá igualdad en la parte alta hasta final de temporada?

La Liga no la conocía y rápidamente me he dado cuenta de que cualquiera le gana a cualquiera. Es como una Segunda División A. Todos los partidos están disputados, todos se ganan por un gol prácticamente, por lo que es un poco temprano para saber quién va a estar arriba. Va a estar muy disputado y esperemos que nosotros con la experiencia y las ganas que hay vamos a ir de menos a más todo el año. Al final de liga llegaremos fuertes y esperemos que primeros.

¿Cómo hay que afrontar el encuentro del domingo en Formentera?

Vamos a sufrir por momentos, vamos a tener que meter el pie, chocar... hay que salir del campo prácticamente con sangre, sudor y con todo porque no va a ser fácil, va a ser una mini guerra.