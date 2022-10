Alicante, finales de marzo de 1939. Desde hacía ya varios días reinaban la barbarie y el terror en la capital de la Costa Blanca. Y ya no tanto por los bombardeos -hacía varios días del último- o por la caída del gobierno republicano. Más bien porque los alicantinos sabían que lo peor estaba por venir. La llegada del ejército de Franco era inminente y, ante ello, más de veinte mil personas se agolpaban, hacinadas, en torno a los muelles del puerto. Habían recibido la noticia/promesa de que en las próximas horas llegarían varios barcos que, emulando al Stanbrook, les iban a evacuar hacia el exilio. Pero la espera se hacía eterna. Conforme pasaban las horas ganaba protagonismo la desesperanza, crecía la angustia y, con la triste banda sonora de los llantos de cientos de niños hambrientos, empezaban a producirse los primeros suicidios. Habían pasado ya más de tres días y sus respectivas noches desde que se suponía que deberían haber llegado esos buques salvadores que nunca llegaron…

Y, efectivamente, lo peor estaba por venir: en la madrugada del 31 de marzo al 1 de abril los que sí acabaron llegando fueron las tropas franquistas. A partir de entonces, la situación se tornó trágica y el puerto alicantino vivió escenas dantescas, con cientos de personas lanzándose al mar para evitar, a la desesperada, ser capturadas y trasladadas a un campo de concentración y/o ser fusiladas después. Alicante había vivido el final más aciago posible de algo tan macabro como la Guerra Civil. Pero la vida tenía que seguir… y el fútbol también.

LOS POSOS DEL EQUIPO MARAVILLA (39-40)

Corría el final del verano del 39 cuando el Hércules posguerracivilista versión 1.0 se ponía en marcha. O lo más parecido a ello porque, tras el asesinato de Suárez, ni siquiera tenía entrenador y, hasta iniciada la Liga, Eladio Pérez (presidente) y Luis Surroca (exjugador) se sentaron en la banqueta del club blanquiazul. Y no les fue del todo mal. Sin Goyeneche, Rosalén, Morera, Blázquez ni el fallecido Mendizábal pero sí con Pérez, Maciá, Aparicio, Salas, Tatono o Salvador, el Hércules retomaba la actividad ganando el Campeonato Regional Murciano. Un éxito inesperado, sobre todo teniendo en cuenta que el club alicantino era una incógnita por las numerosas bajas causadas tras el estallido del conflicto bélico. El equipo parecía preparado para el inicio de la Liga.

El campeonato liguero se inició el 3 de diciembre de 1939 con un 3-1 en Bardín ante el Racing de Santander. Por los herculanos marcaron Tormo y Vilanova en dos ocasiones. Precisamente este último jugador, que había llegado junto a Conde procedente del Valencia, el jovencísimo extremo alicantino Adrover (17 años) y los defensas Pardo y Del Pino conformaban la nómina de fichajes del cuadro alicantino. Para ocupar el asiento -nunca el hueco- dejado por el mítico Suárez en el banquillo llegaron Patxi Gamborena primero y José Quirante después. Los partidos que siguieron a la convincente victoria en el estreno ante los cántabros mostraron que el Hércules seguía teniendo el ADN del Equipo Maravilla: fue líder durante tres jornadas distintas de la Primera División, obtuvo varias victorias históricas, como la conseguida en Chamartín ante el Real Madrid (0-1) o las logradas ante el Athletic Aviación -campeón liguero aquel año- o el doblete, también en Bardín, ante el Athletic de Bilbao (1-0 en Liga y 5-2 en la recién estrenada Copa del Generalísimo). Al final, sexto clasificado en Liga y cuartofinalista en Copa. Excelente campaña del Hércules, que certificaba que Alicante vivía muy buenos momentos en lo futbolístico y pésimos en todo lo demás, en todo lo realmente importante…

¿ROJOS O BLANQUIAZULES? (1940-1942)

Las dos siguientes campañas vinieron marcadas por la pérdida gradual de potencial y sobre todo por la extrema dificultad para ganar fuera de casa. Lo primero es fácilmente entendible: cada año se iban perdiendo jugadores, los que llegaban -salvo excepciones- no mantenían el nivel de los que se fueron y los que permanecían eran cada vez más veteranos. En cuanto a lo segundo, lo de no ganar fuera de Alicante, la explicación no es tan simple. Y es que, aunque obviamente tiene una fuerte relación con la disminución progresiva del potencial de la plantilla, hay un matiz muy oscuro en ello: el Hércules, por ser el equipo del último reducto de la República, era recibido en los campos de la España de Franco con mayor hostilidad que cualquier otro visitante. Incluso los arbitrajes -cuyo estamento era regido por las autoridades franquistas- se veían claramente influenciados por este hecho. Aún así, con todo en contra, los alicantinos acabaron en un honroso noveno puesto en la campaña 40-41. Sin embargo, en la siguiente temporada, bajo el nombre de Club Unión Deportiva Alicante (motivado por un acuerdo con el Alicante CF con el fin de unificar fuerzas y mitigar gastos), el conjunto blanquiazul no pudo mantener la categoría y, siete años después, daba con sus huesos de nuevo en Segunda.

Tras el descenso y la fallida fusión con el Alicante CF, la entidad fundada por el Chepa -de nuevo con su nombre original- se disponía a afrontar la campaña 1942-1943. Una temporada que estaba marcada por la remodelación impuesta por la Federación, con la que la Liga de Segunda División iba a pasar de estar formada por tres grupos a tener uno solo. Esta “reforma salvaje” hacía que diez equipos descenderían a Tercera al finalizar el curso. Pero luchar por evitar un hipotético descenso a la categoría de bronce no entraba en los planes de un equipo herculano que, desde el inicio, solo apostaba por volver a Primera en el primer intento. Y había buenos mimbres para lograrlo. La suma de los jóvenes Pina, Periche y Corona más los veteranos Maciá, Salas, Tatono o Blázquez -este ya muy venido a menos- tenía muchos números de dar el resultado ansiado. Pero nada más lejos de la realidad. El Hércules acabó cuarto, a un paso de disputar la promoción de ascenso, lastrado por su irregularidad y, sobre todo, por ese agujero negro que seguían siendo sus partidos fuera de casa (en todo el año solo logró una victoria a domicilio).

SEGUNDAS PARTES NUNCA FUERON BUENAS (1943-1944)

El siguiente curso futbolístico llegaba con el cartelito puesto de “este año sí” (¿nos suena de algo?) y acabó siendo una temporada gris, muy olvidable y carente de emociones fuertes (ni por arriba ni por abajo) en la que el Hércules acabó décimo. Y el caso es que, sobre el papel, el equipo dirigido por Manolo Maciá, que estrenaba su condición de jugador-entrenador, tenía que estar entre los favoritos. En la plantilla blanquiazul solo se echaba de menos al defensa goleador Corona -seis tantos en la temporada anterior- que había fichado por el Real Madrid. Pero, para compensar esta baja, se había conseguido la cesión por parte de los merengues del futuro internacional Clemente y, así mismo, se contaba con que los aún jóvenes Pina y Periche darían un paso adelante, recogiendo el testigo de jugadores ya míticos que todavía continuaban en el club (como Salas, Tatono, Blázquez o el propio Maciá). Por si esto fuera poco, la leyenda santapolera guardaba un as bajo la manga que sacó a pocos días del inicio del campeonato: la vuelta del histórico portero José Pérez. Pero ni con esas. Aquejado de serios problemas en la vista, el canario no era más que una sombra de lo que fue, encajó la friolera de 11 goles en 4 partidos y se pasó prácticamente toda la temporada siendo el suplente de Betancor. Ya ven, a veces es verdad eso de que segundas partes nunca fueron buenas…

EL HÉRCULES DE MACIÁ (1944-1945)

Dinamitado el factor sentimental, sin Pérez (con una muy inmerecida despedida por la puerta de atrás) y con Maciá -que volvía a ser jugador exclusivamente- ya como único superviviente del Equipo Maravilla en la plantilla, el Hércules de Alicante afrontaba la Liga 44-45 sin el objetivo prioritario del ascenso pero sí con la intención de estar lo más arriba posible. Para llevar el timón llegó un técnico experimentado, el legendario exjugador Francisco Pagazaurtundúa. Pagaza, uno de los héroes de la plata de Amberes, lo tenía claro: había que rejuvenecer la plantilla, darle nuevos aires. Y así lo hizo. Con Periche y Pina, ahora sí, por fin como líderes, con los diecisiete goles de Lahuerta (fichado del Elche) y con un once donde solo Maciá era mayor de 25 años, el Hércules llegaba a la última jornada dependiendo de sí mismo para ascender. Aún con el aliento de Celta, Real Sociedad y Xerez en el cogote, si ganaban a un ya descendido Barakaldo en Alicante, los de Pagaza volverían a la máxima categoría.

Bardín, 20 de mayo de 1945. El Hércules se enfrentaba al Barakaldo en el último partido de la Liga de Segunda que, ironías del destino, se había convertido en una final para los locales. El ambiente en la pequeña bombonera era el de las grandes ocasiones. No cabía un alfiler. El trío arbitral y ambos equipos ya estaban en el césped mientras por megafonía se anunciaban las alineaciones. Comprobadas las redes de ambas porterías por los jueces de línea y, moneda al aire, hecho el sorteo de campos, todo estaba listo para el inicio del choque. Y rugió Bardín con el pitido inicial.

Los primeros minutos ya nos daban una lectura muy aproximada de cómo iba a ser el choque. El Hércules, que se jugaba la vida, trataba de arrinconar en su campo a unos visitantes que “solo” ponían sobre la mesa su honor (algo que, en tiempos del amateurismo, ya era mucho). Las llegadas al área de Abeijón se sucedían pero el buen hacer defensivo y el acierto del meta vasco desbarataban, uno tras otro, los ataques del cuadro blanquiazul. Pero el guión -hasta ese momento previsible- reservaba un giro inesperado con el primer gol visitante marcado por Miranda. Con él, incredulidad, decepción e inquietud entre los jugadores y aficionados alicantinos… Pero no eran momentos de lamentos. Aquel día no había tiempo para nada más que para hacer historia. Con el 0-1, el técnico Pagaza ordenó a los suyos que incrementasen la presión. Sabía que el único camino para la remontada era asfixiar la circulación de balón de los vizcaínos hasta hacerla inexistente y ser mucho más incisivos arriba. Creer e insistir eran las claves. Y fruto de ello llegó el tanto del empate, poco antes del descanso, obra del centrocampista Lafuente. Uno a uno y vuelta a empezar.

La segunda mitad mantenía el mismo tono que la primera: dominio infructuoso local y defensa a ultranza de los visitantes. Los minutos iban pasando, las ocasiones se sucedían en el área vasca (incluyendo un disparo al palo del extremo izquierdo Periche) pero el 1-1 permanecía inmóvil en el rudimentario marcador del estadio. En los rostros de los jugadores blanquiazules crecía el desánimo y aumentaba la falta de ideas a medida que el reloj avanzaba. Pero ya dentro del último cuarto de hora, cuando parecía que los herculanos empezaban a dar por perdido el ascenso, apareció Manolo Maciá. El santapolero se dirigió al banquillo -seguramente recordando su etapa como jugador/entrenador- y le indicó a Pagaza que el zurdo Periche podría ser mucho más peligroso si intercambiaba su posición con Lafuente y pasaba a la banda derecha. Esto -hoy tan habitualera insólito en el fútbol primitivo. Aún así, el técnico blanquiazul hizo caso a Maciá y ordenó a Periche que se situara como extremo derecho. Nada más hacer el cambio, llegaron dos claras ocasiones para poner el 2-1 pero estaba escrito que el herculanismo tenía que sufrir hasta el último suspiro. Exactamente hasta el minuto 88, cuando le llegó un balón a Periche en la banda derecha, recortó a su par, se internó en el área y batió a Abeijón para poner el segundo gol de los alicantinos e instalar el júbilo en las gradas. Dos minutos después, la estrella emergente blanquiazul volvía a marcar y completaba el 3-1 definitivo. Objetivo cumplido: el Hércules de Maciá y Periche volvía a ser, tres años después, equipo de Primera División...