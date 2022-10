Castellano recio. Ciudadano afable de convicciones sólidas. Ángel Rodríguez pasea su hondura vocal siempre con un gesto amable cosido a una sonrisa que se antoja sincera. El leonés cree en su trabajo y por eso seguirá insistiendo en la misma fórmula a pesar de que la dinámica de su equipo, sobre todo la defensiva, ha dejado al aire un buen puñado de carencias, las que le llevaron a sumar un punto de nueve posibles antes de imponerse a la Peña Deportiva en el Rico Pérez la semana pasada. Ese día, necesitó remontar después de volver a conceder muchas facilidades atrás y terminó pidiendo la hora con tres centrales y dos pivotes destructores en la alineación, además de los dos laterales.

Para el preparador del Hércules, el camino a seguir es innegociable, de momento. "Creo que lo que nos ha pasado en las últimas jornadas es que nos ha fallado la concentración en momentos puntuales. Hemos dejado de hacer bien lo que estábamos haciendo en el inicio de la temporada y eso ha hecho que nos generaran más peligro en dos encuentros que en los seis anteriores", valora el técnico.

"Hemos reforzado el trabajo en ese aspecto, a ver si se nota. No me planteo un cambio de sistema, voy a seguir insistiendo en la fórmula porque creo que las dos últimas jornadas no pueden empañar todo lo bueno del principio. Puedo introducir alguna pequeña variación, pero será pequeña. Los problemas que hemos padecido no están localizados en la línea defensiva, afectan a más", asegura en alusión a la falta de tensión que ha observado en los hombres que tienen que iniciar la presión y en quienes tienen que ayudar atrás cuando es el adversario quien tiene la posesión.

La aritmética no sigue el patrón deseado (y expuesto) en origen, cuando arrancó el nuevo proyecto. A ocho puntos del liderato, el conjunto alicantino tienen la obligación de sumar de tres en tres de manera más habitual si quiere lograr su objetivo: "Tenemos que lograr triunfos seguidos, este equipo está confeccionado para eso. Si queremos estar peleando con los de arriba, no nos vale con ganar un partido, empatar otro y perder el siguiente. Hay que enlazar triunfos. Por eso es tan relevante el enfrentamiento de Formentera, necesitamos imponernos para tener la ocasión de darle continuidad después en nuestro estadio".

El encuentro en la isla lleva aparejado una serie de condicionantes externos que complican aún más la obtención de un buen resultado. El cambio de hora (los relojes se adelantan 60 minutos la madrugada del sábado al domingo), el aterrizaje en Ibiza, el traslado en ferri, la temperatura elevada, la superficie de caucho sobre la que se jugará... todos son factores que agregan peso a un envite ya de por sí grave: "Lo que más me preocupa es el rival. El viaje y el campo no se pueden controlar, al equipo que nos enfrentamos, sí. Son fuertes en casa, tienen las cosas muy claras y son un bloque muy físico. En esas condiciones, quien menos errores cometa, ganará", aventura Ángel Rodríguez.

"He estado seis años en Las Palmas (entrenando junto a Paco Herrera), y es verdad que en estos desplazamientos los equipos acusan cierto adormecimiento, les pasa factura. Pero vamos a irnos un día antes por eso, para adaptarnos y que no sea excusa. Lo único de lo que deben preocuparse mis jugadores es de hacer el partido que hemos preparado. Tenemos que estar bien arriba y conceder muy poco atrás", desea.

"Es importante salir muy concentrados porque este tipo de duelos se deciden por un rechace, un mal despeje o una acción aislada a balón parado. Si no salimos muy metidos en lo que tenemos que hacer del minuto 1 al 90, será difícil sacar los tres puntos", analiza el preparador leonés.

El técnico desveló algo que ya advirtió este periódico el martes, el regreso de Nico Espinosa al once titular después de seis semanas sin jugar no va a ser instantáneo y solo se producirá en Formentera en unas condiciones de seguridad estrictas a pesar de la relevancia del canterano blanquiazul en el esquema, tanto en el ofensivo como en el de contención.

"Para nosotros es importante tener alternativas de calidad, pero no vamos a arriesgar a nadie, no vamos a precipitar la vuelta al equipo de ninguno. No quiero dar un paso adelante y 20 para atrás. Irán entrando en el equipo de manera gradual y cuando esté seguro de que están al 100% para competir", refiriéndose a al alicantino y a Cristian Cedrés, que también dispone del alta médica. Tan solo el central sub-23 Sergi Molina sigue trabajando al margen del grupo para acabar de fortalecer la rodilla que le ha tenido nueve meses sin ritmo de competición.