Cada desplazamiento es un dolor de muelas, y no solo porque el último, el que devolvió al Hércules a su estadio desde Formentera, concluyera alrededor de la una y media de la madrugada a pesar de haber perdido su partido doce horas antes. El cansancio acumulado por los futbolistas en un traslado que incluyó, por este orden, ferri a Ibiza, avión hasta València y, desde el aeropuerto de Manises, autocar con destino Alicante, no afectó al entrenador blanquiazul, que mantuvo la sesión de trabajo del lunes. La retrasó, pero no la eliminó, consciente de que el camino que ha emprendido su proyecto no conduce a un final amable.

La trayectoria de los blanquiazules es angustiosa, sobre todo a domicilio, donde no son capaces de puntuar desde el 18 de septiembre, cuando superaron con relativa comodidad al Prat en la tercera jornada. En aquel tiempo, que resulta tan lejano ahora, las sensaciones que transmitía el bloque de Ángel Rodríguez distaban mucho de las que emite ahora. Las tres últimas salidas han aireado las carencias de juego de una plantilla que no es capaz de interpretar sobre el césped lo que idea en su cabeza el técnico leonés, que no ha logrado mejorar en las primeras nueve semanas de competición los números obtenidos por Sergio Mora, que a estas alturas atesoraba tres puntos más (15) y, aunque estaba fuera de la zona de «play-off», igualaba en ese apartado a quien delimitaba el acceso, que en ese instante era el Intercity. El liderato que ostentaba La Nucía le quedaba a seis puntos al preparador madrileño, tres menos que al actual técnico del Hércules (que ya está a tres partidos de distancia de la cabeza). También había perdido un encuentro menos. Lo único que favorece a quien fuera ayudante de Paco Herrera casi una década es que su equipo, a diferencia de lo que fue capaz de hacer el del segundo de José Bordalás, sí ha mostrado una cara exultante, cuasi perfecta, la que exhibió frente al Espanyol B en la jornada 4. Tres puntos separan al Hércules de los puestos de descenso; los alicantinos están a la misma distancia de la pérdida de la categoría que de la zona de promoción que delimita su último verdugo, Formentera Desde aquel 24 de septiembre, todo ha ido devaluándose hasta caer en una incapacidad manifiesta para competir que alcanza su paroxismo cuando el conjunto alicantino tiene desplazarse. Los números como visitante en el último mes no pueden ser peores. Tres partidos, tres derrotas. Y eso que en dos de ellas fue capaz, sin merecimiento, de ponerse por delante en el marcador. La comparativa Mora-Rodríguez que comenzó dominado el leonés, ha virado súbitamente en favor del madrileño, que a estas alturas había marcado más goles, ganado más partidos y, por ende, acumulado mejor puntaje. El Hércules, en su segundo año en la cuarta categoría, con un arranque esperanzador a pesar de las circunstancias poco favorables, se ha desinflado tanto que asusta. Hasta la fecha, únicamente ha logrado dejar su portería a cero en tres ocasiones. Una de ellas frente al colista (Ebro), en el Rico Pérez; otra en Palma, frente al filial del Mallorca, ahora en zona de descenso; y la última a domicilio, en El Prat. Solo le valió para ganar uno de los tres envites, el que vivió sobre la superficie sintética del campo catalán. Cinco puntos de 15 posibles tras no encajar goles es un balance pobre, y también, por desgracia, la proyección lineal que ha establecido el Hércules a punto de alcanzar el primer tercio de la Liga. Los blanquiazules no ganan dos de cada tres encuentros y su porcentaje de triunfos es del 33%, que en este apartado crucial está muy por debajo del que firma el líder, el Teruel, que le duplica, se impone en el 66% de sus compromisos ligueros. Pensar en recortar la distancia con quien hoy obtendría el ascenso directo suena a utopía observando desde fuera la dinámica por la que atraviesan uno y otro. Mientras el conjunto de Stéphane Emaná sigue sin perder, el que dirige Ángel Rodríguez no para de caer. Tomando como referencia las últimas cinco fechas de la competición, es decir, todo lo que ha sucedido desde el meneo futbolístico al filial del Espanyol, el Hércules estaría en puestos de descenso, con solo dos puntos más que el colista que, curiosamente, sería el Badalona Futur, otro equipo al que no fue capaz de superar en el Rico Pérez. Urgen cambios, no cabe otra.