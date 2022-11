Semblante serio, discurso claro y propósito de enmienda... eso sí, entre los futbolistas principalmente. La autocrítica del entrenador, de nuevo, se desvanece. El preparador del Hércules, con 4 puntos sumados de los últimos 15 y después de tres derrotas seguidas a domicilio, vuelve al Rico Pérez, donde el técnico blanquiazul considera que su equipo es "fiable". Ángel Rodríguez está convencido de que este domingo se verá a un bloque distinto, y no solo por los cambios que él introducirá en el once, sino porque el comportamiento de sus jugadores en las sesiones de trabajo así se lo indican.

"Tenemos que hacer más cosas de las que estamos haciendo. Debemos cortar la sangría de goles fuera de casa, que es lo que nos impide sumar puntos. No hacer concesiones tan groseras, concesiones que no se corresponden con la calidad del equipo que somos, porque mientras no seamos capaces de dejar nuestra portería a cero, no vamos a coger vuelo y a sumar de tres en tres. En casa somos un equipo fiable, pero el encuentro del domingo es una reválida para todos nosotros. Necesitamos seguir creciendo en el Rico Pérez y mejorar a domicilio para llegar a lo que aspiramos", recuerda el técnico leonés, que pone el foco de la irregular situación deportiva en los fallos cometidos por sus futbolistas.

Ángel Rodríguez no quiere darle una trascendencia singular al choque del domingo frente al Manresa (18 horas), aunque lo tilde de reválida. "La obligación de ganar se tiene siempre, pero si no sumas como visitante, el margen de error como local se desvanece. Hasta que no acabemos con el lastre de no sumar fuera de casa, seguiremos estando obligados a cargar con el peso de esa mochila en nuestros partidos en Alicante", admite.

"En un partido de fútbol puede pasar de todo, desde que ganes sin merecerlo a que pierdas siendo mejor que tu adversario. Lo que no puede ocurrir nunca es que compitas peor que tu rival, que no estés a su altura. Cuando no consigo que mis jugadores den el 100% de lo que yo considero que tienen, me frustro. No podemos competir peor que nuestro contrincante, no podemos adelantarnos en el marcador y luego no saber defender lo que hemos logrado, concediendo, dando facilidades impropias del equipo que somos, de los jugadores que tenemos. Si el rival es mejor que tú, le aplaudes, pero si no lo es y te gana porque se lo facilitas, entonces ahí yo no puedo aplaudir. Por eso me vine muy enfadado de Formentera y por eso hemos hablado tanto esta semana", desvela el entrenador blanquiazul, centrando la atención de su discursos en los errores que se cometen dentro del campo.

El tropiezo en Formentera, en el que fallaron muchas cosas —también su planteamiento y toma de decisiones antes y durante el partido—, ha tensado el ambiente en el vestuario. "Ha sido una semana complicada para todos, hemos hecho examen de conciencia y, viendo cómo ha sido el trabajo semanal, estamos cerca de que esta dinámica se corte. Estoy viendo cosas distintas, no sé si la palabra es implicación, pero ojalá en Formentera tocásemos fondo y ahora empecemos a ser fiables otra vez, dentro y fuera", anhela Rodríguez, que esta vez prefirió guardar silencio y no asegurar nada que luego no pudiera o no deseara cumplir.

"No quiero dar pistas de lo que haré, pero tengo muy claro lo que tengo que hacer y, además, cuento con más mimbres que hace una semana, porque algunos de los que no estaban en su mejor condición, ya lo están. Eso eleva el nivel de trabajo semanal y, además, me asegura que los cambios que haga en el once será por jugadores en perfectas condiciones", diciendo sin decir que o Nico o Cedrés regresarán a la titularidad... si no los dos.

Un rival muy duro

El equipo que visita el Rico Pérez es uno de los tres mejores del grupo en las 9 primeras jornadas. "El Manresa está en una dinámica muy favorable y eso hace que también la suerte les acompañe en los momentos de dificultad. Están haciendo las cosas bien, son un buen bloque y, además, vienen aquí con la tranquilidad de estar en la parte alta y eso les convierte en aún más peligrosos. Pero se van a topar con un equipo fiable en su estadio, y si hacemos nuestras cosas bien, estaremos cerca de conseguir la victoria", esgrime el preparador castellano, aparentemente tranquilo con su futuro.

"No siento que me juegue el puesto en un solo partido, el que sea, porque los entrenadores nos lo jugamos cada semana. Vivimos de los resultados, pero yo no preparo el siguiente encuentro pensando en que soy yo quien más se juega por si le despiden, lo hago confiado en que el trabajo va a servir para que mi equipo gane y a sume los tres puntos, que vamos a crecer juntos desde las victorias", indica Ángel Rodríguez.

Manresa, que empezó a preparar su cita en Alicante el miércoles, y este sábado viaja en autocar para hacer noche en la capital, llegará al duelo más fresco y, sobre todo, con el alivio que da verse 6 puntos por encima de su adversario. "No creo que el hecho de que hayan descansado más les afecte para bien o para mal. Es normal premiar a los jugadores cuando salen bien las cosas. Su entrenador (Ferran Costa) habrá aprovechado el puente para hacerlo, pero sabiendo que eso no le va a pasar factura porque se hace cuando físicamente es posible", garantiza el exayudante de Paco Herrera.