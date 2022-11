El error es común, un aliciente humano, pero en el fútbol solo se sustancian los que perjudican a quien los denuncia. Los otros, esos se suelen liquidar con lacónicos «desde mi posición, yo no lo he visto». Ángel Rodríguez se sumó ayer al séquito de entrenadores que observan intenciones aviesas en los colegiados que hacen su trabajo en el José Rico Pérez. «No sé, tengo la sensación de que es muy fácil pitar en nuestro campo. Aquí no pasa nada si te equivocas. Lo vengo notando desde el inicio de la temporada, desde el partido contra el Badalona, que ya se dejaron manos sin pitar», subrayó anoche el técnico del Hércules.

Para Ángel Rodríguez, la acción directa de Ruiz Esquinas fue determinante en el desenlace. «Es el asistente quien juzga la acción. Yo, desde el banquillo, no puedo saber bien qué pasa, pero Maxi (Ribero) me asegura que no le hace nada, que simplemente se quedan los dos en el suelo y que mueve la pierna para poder levantarse porque se habían quedado los dos trabados. Es curioso que el árbitro, que lo vio en el momento desde muy cerca, no apreciara nada y dejara seguir, pero luego decidiera expulsar a nuestro jugador y pitar penalti. Ha debido de verlo muy muy claro el juez de línea para decírselo al árbitro», expone el extécnico del Pontevedra, que insistió varias veces en el hecho de que el árbitro zaragozano no apreciara falta alguna en el momento en el que ambos jugadores cayeron juntos al suelo después de que Noah le rebañara la pelota al pivote.

La segunda expulsión ofreció menos discusión para el leonés, aunque recordó que la excesiva fuerza que empleó Truyols para detener la contra del Manresa fue fruto «de pequeños piques que se van acumulando a lo largo del partido, patadas que te dan y que se quedan sin sanción», excusó el preparador del Hércules.

Para el responsable del vestuario blanquiazul el partido, al menos, sirvió «para demostrarnos que cuando defendemos bien, somos solidarios, acudimos a las ayudas y estamos pendientes del compañero, es muy difícil que nos marquen», apreció.

«Hemos conseguido salvar un punto haciendo un partido muy trabajado, con oficio. Me quedo satisfecho por el sacrificio que hemos hecho, sobre todo en la segunda parte», reitera el técnico, que reconoce que, a pesar del empate rescatado, «tenemos mucho que mejorar y tenemos que mejorar todos».

Para el preparador castellano, la lesión de Nico Espinosa fue «un palo duro». «Le pregunté que cómo estaba y me dijo que para competir los 90 minutos. Apenas ha aguantado 10. Ha sido muy frustrante para los dos. Me da rabia porque le considero fundamental para mi estilo de juego. Ha demostrado en una sola jugada que está muy por encima de la categoría, pero la suerte no le acompaña. Ojalá esta lesión sea la última porque le necesitamos con nosotros», enfatizó.

Sobre los pitos de la grada tras sustituir a Alvarito, fue sarcástico: «La gente quiere fiesta, es normal, pero cuando juegas con nueve lo que toca es guardar la ropa».