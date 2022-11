Aprender a golpes es la peor forma de aprender, la más lesiva, la menos eficiente. Aprender a palos es una canallada, un vestigio rancio, un tránsito absurdo que acaba metiendo en la cabeza muchas otras cosas que afectan más que la posible enseñanza. El miedo, la angustia, la ansiedad, las inseguridades son fuerzas nocivas que germinan con dureza y afloran a la mínima ocasión cuando la formación se llena de bofetones. Le ocurre a todo el mundo, a los clubes, también.

El Hércules se ha atascado. Ya no corre. Ya no disfruta. Ya no se divierte en el campo. Sufre horrores, a veces hasta se esconde. Está asustado. Los tropiezos y los errores no forzados, los groseros, todos los que han cometido sus futbolistas, impropios de su rango, le han conducido a un lugar peligroso en el que el discurso triunfalista del verano ha sido sepultado por la pena de no ganar, de sentirse enormemente vulnerable, de no tener muy claro cuáles son sus virtudes reales y, lo que es aún peor, cuestionarse si de verdad las tiene.

Nico Espinosa, titular tras dos meses fuera del equipo, abandonó el encuentro lesionado a los 10 minutos justo después de haber firmado la asistencia del 1-0 que aprovechó Alvarito

Empatar en casa con un recién ascendido dirigido por un técnico de 28 años que cuenta en su plantilla con una mayoría de jugadores que comparten la pasión por el balompié con un oficio, el que les roba a diario 8 horas de jornada laboral, es un fracaso siempre para quien se dedique al 100% a entrenar y competir.

Pero las lecturas reduccionistas, afines al populismo, aunque gustan porque son de consumo ultrarrápido, no explican gran cosa. Ayer el Hércules no perdió dos puntos, anoche rescató uno de un incendio colosal. Soportó dos expulsiones, un penalti en contra y la lesión, otra más, de Nico Espinosa, que rompió a llorar desconsolado cuando notó que otra fibra muscular se le había quebrado. Fue titular dos meses después y no le dio para mantenerse diez minutos en el once. Destino cruel.

Una carrera suya por la banda derecha le llevó hasta el área sin oposición. Ágil, potente, directo. Su marcador únicamente acertó a seguirle con los ojos. Pisó área, centró y Harper no conectó bien un remate fácil. El balón, tras el rechace, regresó al alicantino, que lo devolvió al punto de penalti enseguida con un suave envoltorio de asistencia. Esta vez Alvarito no la desperdició. Su golpeo seco batió a Pulido en el preludio de lo que debió ser una pugna muy plácida.

Liberado del presunto rigor del doble pivote defensivo y con ventaja, el Hércules no se soltó en ataque. Se limitó a administrar sin exponer. Se ordenó atrás, estrechó la distancia entre líneas y fue incapaz de crecer a partir del tanto del extremo. Le dio la pelota a su adversario confiando en que la ambición manresana hiciera el resto. No ocurrió. El conjunto de Ferran Costa trata con cariño el cuero, lo mima, lo traslada con fluidez, pero no profundiza y le cuesta finalizar jugadas.

Esa premisa llevó la contienda a una abulia tediosa, densa, plana, sin destellos, sin apuros, a uno de esos partidos de riesgo cero que apasionan a los puristas de los puntos por encima de todas las cosas. Gente pragmática, meticulosa, muy apreciada, gente que da lo que se le pide: puntos. Ángel Rodríguez no era uno de esos, él vino a Alicante a divertir y divertirse, pero en solo dos mese ha comprendido que el deseo y la certeza rara vez coinciden aquí. El presente le ha pasado por encima. Si el gol es tu asignatura pendiente en ambas áreas, mejor todos recogidos, juntos... y que vengan.

Interpretación polémica

El 1-0 era el resultado más probable hasta que la naturaleza nihilista de un club centenario asomó la cabeza. Hay lugares en los que la placidez no existe y el Rico Pérez está en la lista. Con el primer tiempo bostezando, a cuatro minutos del paso por el vestuario, una acción sin peligro, sin veneno, sin nada aparentemente especial al ojo mundano, la convirtió el asistente de David Ruiz Esquinas en una expulsión y en un penalti. Más castigo es muy difícil. A juicio de ayudante del colegiado, Maxi Ribero agredió a Noah Baffoe cuando ambos ya estaban fuera de foco, en el suelo. Interpretó el enredo de piernas entre pivote y delantero como una coz del argentino al ghanés y decretó la pena máxima. Su superior le hizo caso a pesar de no haber percibido nada punible segundos antes y el partido dio un vuelco súbito.

Ni los cuatro minutos que se tardó en lanzar desde los once metros menoscabaron la entereza de un pelotero recio, curtido en mil batallas en el fútbol de esparto. Marc Martínez, sin apenas carrera, la puso en la escuadra: 1-1, y 45 minutos en inferioridad. El técnico leonés reajustó el once, pero no hizo cambios en la reanudación. Manresa asumió el control y el Hércules se esfumó definitivamente. Sin fuerza ni convicción para robar, el preparador blanquiazul echó mano de César. La posesión siguió siendo netamente catalana, pero la circulación ya se producía muy lejos de Carlos Abad.

Un robo del canterano franjiverde dio pie a la acción más clara del choque en las dos áreas, la única de la segunda mitad. Conectaron casi al primer toque Míchel, Eimil y Raúl Ruiz. El centro del lateral gallego, con la dirección y la fuerza perfecta, no lo remató Harper, que solo debía rozar el cuero. Debió ser la sentencia, pero aún quedaba un último giro de guion.

Mala decisión

Al minuto siguiente, crecido con la posibilidad plausible de ganar en inferioridad, el Hércules asumió riesgos y le sentó mal. Sucedió lo de tantas veces. Un pase mal dado no llega a destino y el rival monta la contra. Truyols, que ya había empezado con mal pie en Formentera, se excedió en su afán de interrumpir la contra y se lanzó al suelo descontrolado, con los tacos a media altura, cruzando las piernas justo en el momento de sentir el contacto con quien huía de él. No le cazó, pero fue tan flagrante la tijera que se ganó la segunda expulsión del día. En este club, más que en cualquiera, desastre llama a desastre.

Los veinte minutos restantes valieron de poco. La resistencia blanquiazul se aferró al premio exiguo del punto en casa, así que cuando el técnico quitó del campo la única bala real de la que dispone su equipo en el inicio de Liga, la grada encogió los hombros y pitó la medida. La épica pasa a un segundo plano cuando lo que está en cuestión es la garantía salarial.

FICHA TÉCNICA

► HÉRCULES: Carlos Abad; Raúl (Dylan 78’), Truyols, Riera, Felipe; Maxi; Nico (Eimil 10’), Sergio Marcos (César 56’), Míchel, Alvarito (Villacañas 78’); y Harper (Ander Vitoria 78’).

► MANRESA: Pulido; Salva, Pelegrín (Iglesias 86’), Mohamed, Putxi, Jaume Pascual; Alejandro (Antoni 76’), Marcos, Joel; Javier López (Casanova 86’) y Noah.

► GOLES: 1-0, Min. 7: Alvarito. 1-1, Min. 45: Marc Martínez (p).

► ÁRBITRO: David Ruiz Esquinas (Zaragoza). T. Amarillas: para Felipe (37’), Míchel (44’), Putxi (44’), Pelegrín (69’) y Dylan (89’). T. Rojas: a los herculanos Maxi Ribero (41’) y Truyols (69’), al primero por presunta agresión sin pelota y al segundo por una entrada muy peligrosa para detener una contra.

► ESTADIO: José Rico Pérez con algo más de 3.500 espectadores en la grada (Jornada 10, en el grupo 3 Segunda REFE).