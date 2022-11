Sus sentidos están puestos en la eliminatoria de Copa del Rey ante la Nucía este domingo (12.00) en el Rico Pérez, un encuentro que puede servir para cambiar la dinámica negativa en la liga. Sobre los escasos 13 puntos de 30 que ha conseguido el Hércules, Míchel Herrero describió la dificultad de jugar ante equipos muy defensivos: «No es fácil jugar en el Rico Pérez contra equipos que meten a nueve jugadores atrás».

¿Con qué motivación afronta el Hércules esta eliminatoria de Copa?

Con mucha ilusión, es una competición que gusta mucho a los futbolistas. Te puedes enfrentar a grandes equipos y vamos a hacer todo lo posible por pasar esta eliminatoria porque nos hace mucha ilusión.

¿Cúal es su experiencia en esta competición?

He jugado contra equipos de inferior categoría y recuerdo que nuestros rivales jugaban con una ilusión enorme. Es súper bonita aunque no hay que olvidar que nuestra competición es la liga, eso está clarísimo. Es una oportunidad también para los jugadores que no están jugando mucho y mostrarse. Podemos aprovechar y sacar las cosas bonitas de esta competición.

Un partido que sirve para desconectar de la dinámica que están teniendo en Liga...

Ojalá sirva para romper la dinámica. Si supiéramos como se cambia lo haríamos. Está claro que ahora viene la Copa y desconectamos algo de la Liga sabiendo cuál es la prioridad. Ahora viene este partido ante un gran rival de categoría superior y además en nuestra casa, que es importante. Esperamos brindar a nuestra afición una victoria y un pase de eliminatoria porque se lo merecen.

¿Qué tiene que mejorar el equipo para ser competitivo ante un equipo de superior categoría?

Los favoritos son ellos pero en un partido único todos tenemos oportunidades. Es importante mantener la portería a cero, tengo mucha confianza en mi equipo y en mis jugadores y ojalá podamos ganar.

Le está costando al equipo mantener la portería a cero...

Sí, es una cuenta que tenemos pendiente pero lo estamos trabajando cada vez más tanto el cuerpo técnico como la plantilla. Es una parte fundamental en una competición y seguro que con trabajo y sacrificio llegará el resultado. Con la portería a cero llegarán los resultados.

Con nueve jugadores ante el Manresa mostraron una gran solidaridad defensiva...

Nosotros llegamos al vestuario y estábamos contentos porque jugamos ante un rival de los puestos de arriba en tu casa. En la primera parte los tuvimos encerrado en su campo y no podían salir. Lo teníamos controlado y luego una acción condicionó el partido con el penalti y expulsión y eso nos trastocó. Luego salimos y otra expulsión. Con dos menos la superioridad de ellos era brutal pero aún así supimos sobreponernos y aguantar bien, correr por ti y por el compañero y eso dice mucho. Nos juntamos y nos animamos y ni con nueve pudieron con nosotros Eso es importante y tiene que enseñarnos que con 11 no puede escaparse nada.

¿Qué le ha podido pasar al equipo que ha ido de más a menos?

Sí que es verdad que hubo partidos muy buenos en el Rico Pérez, sobre todo las primeras partes. El otro día, no sé cómo se vio de fuera, pero desde dentro vi la primera parte muy controlada, teníamos la posesión y el dominio del partido, tuvimos ocasiones...ellos no llegaban si no era pelotazo. También hay que contar que todos los equipos que vienen aquí se meten nueve jugadores atrás dejando dos descolgados al pelotazo. Es lo único que nos hacen. No nos crean nada, no ni jugadas ni nada. No es fácil jugar contra tanto defensa. Nosotros intentamos jugar, no es fácil el planteamiento que nos hacen los rivales salvo los filiales como el Espanyol. La mayoría hace su planteamiento y a intentar rascar puntos. Lo intentamos por todos lados, los rivales son difíciles, la competición está igualada, pero somos conscientes de todo e intentamos corregirlo. Estoy seguro de que al final van a salir los resultados.

¿Qué le dice los 8 puntos de diferencia con respecto al líder?

Por ahora nada. Son diez partidos y falta mucho. Ahora lo que hay que hacer es trabajar sobre los errores que estamos cometiendo, conseguir la portería a cero, la fortaleza en casa y puntuar fuera, que estamos fallando en eso y es muy importante para poder engancharse arriba. Ahora mismo nos preocupa, pero pensamos en ello. Hay que seguir y seguro que llegarán cien por cien los resultados.

¿Cómo se está encontrando personalmente?

Cada vez mejor, al principio me costaba entrar porque llevaba bastante tiempo inactivo y ahora me encuentro muy bien. Físicamente me encuentro ya a tope y solo falta enganchar la dinámica de asistencias, de goles y de ayudar al equipo un poco más, pero la verdad que estoy contento.

Decía César Ferrando, entrenador de La Nucía, que el favorito es el Hércules...

En estas situaciones siempre tiramos la piedra fuera, pero hay que ser realistas, ellos están en una categoría superior y tendrán mejor presupuesto, mejor equipo, mejores jugadores...Jugar en casa es un privilegio, nuestra afición y estadio es algo que en categorías superiores no hay. Nos sentimos afortunados por jugar en el RicoPérez, pero lógicamente ellos son los favoritos aunque a un partido puede pasar de todo.