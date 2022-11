Contrariado, pero más con sus futbolistas que con el colegiado, a pesar de que el malestar con ambos era notable. Ángel Rodríguez optó ayer por quitar el foco del arbitraje y ponerlo en los fallos de sus jugadores que arruinan todo lo bueno que hace su equipo a lo largo de los 90 minutos, según él. «Hemos tenido periodos de muy buen juego, de control. Cuando hemos recuperado nuestra idea original (es decir, cuando acabó con la fórmula de los dos delanteros) hemos sido superiores. Con el 2–1 debíamos de haber cerrado la eliminatoria, pero otra vez, en una acción aislada, hemos defendido mal y les hemos dejado empatar», lamenta el preparador leonés.

«Tenemos que atajar la sangría de goles. El arbitraje ha sido malo, no es la primera vez que nos ocurre en casa esta temporada, pero sería un error culpar al árbitro de esta derrota. Cuando seamos capaces de ajustar la defensa, de no hacer concesiones, nos irá mejor. Hasta que eso no pase, nos tocará hacer mejor muchas otras cosas», considera el técnico del Hércules.

«El árbitro me ha expulsado porque se lo ha pedido el juez de línea. Es curioso que estén pendientes de una protesta sencilla y no de lo que ocurre dentro del campo, donde ha habido patadas, manotazos y todo ha quedado sin amonestar», esgrime el entrenador castellano, que espera poder «dar una alegría ya a nuestra afición, porque se lo merecen», abriendo la puerta a mantener el horario matinal en Liga.

César Ferrando

Antes que él, llegó a la sala de prensa César Ferrando con la voz gastada, pero exultante. El veterano entrenador no escatimó en elogios hacia sus hombres, a los que felicitó repetidas veces por haber sido capaces de sacar adelante un derbi en unas condiciones muy desfavorables para La Nucía, a juicio de su entrenador.

«Ha sido un típico partido de Copa en el que ha podido ganar cualquiera porque se han enfrentado dos buenos equipos. Nos hemos sobrepuesto a situaciones duras. Se nos han lesionado tres hombres importantes en la primera parte y no hemos dejado de dar la cara. Hemos tenido vergüenza torera y hemos pasado».

El preparador valenciano admitió que temió por el resultado cuando el Hércules firmó el 2-1 jugando mejor, «pero hemos sabido recuperar el control de la pelota porque a correr era imposible que les ganásemos porque son muy buen equipo», repitió.

«Me quedo con el trabajo del grupo por encima de cualquier individualidad porque se ha sacrificado todo el mundo, algunos jugando fuera de su demarcación. La nota que le pongo a todos es muy alta. Hemos ganado en un campo muy difícil frente a un muy buen equipo que ha tenido, además, el apoyo de su afición, que no ha dejado de animar nunca, que ha estado espectacular», subraya Ferrando, que pasó de puntillas por la actuación arbitral.

«Ha repartido los errores. a nosotros no nos ha pitado un penalti de libro. Cuando un colegiado se equivoca por igual, no afecta al resultado y eso es lo que ha pasado hoy», valoró el técnico de La Nucía.