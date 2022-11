En condiciones normales se antoja imposible. Hará falta un milagro, casi seguro. El Hércules inició ayer la resiembra del césped del José Rico Pérez con la esperanza de que presente un aspecto «aceptable» en su siguiente compromiso liguero en casa, el que le medirá con el Lleida en la jornada 12, fijada oficialmente para el 27 de noviembre, en principio, a las 18 horas. La sustitución plena de la superficie verde del terreno de juego, de la que, desde el año pasado, se encargan los trabajadores del club después de liquidar el contrato con la multinacional especializada Royalverd, se debería completar en 14 días, algo que todos los profesionales del ramo consultados consideran «realmente complicado» o bastante «poco probable».

El cometido que afronta la entidad blanquiazul es obligatorio. Al evidente estado de sequedad, aspereza y rigidez que presenta la hierba estival, se une ahora el previsible bajón de las temperaturas, un hecho que afecta sobremanera a la variedad de césped que actualmente cubre el campo, sembrado en su momento con un tipo de brote resistente al calor y al menor riego pluvial de la estación más seca del año.

El terreno de juego ya mostraba signos claros de sequedad y dureza excesiva en la eliminatoria copera frente a La Nucía

Alejandro Just y su reducido equipo de trabajo procedieron ayer a levantar la hierba para comenzar un proceso cíclico que se repite periódicamente... A diferencia de lo que ocurrió la temporada pasada, el calendario no ha facilitado la tarea porque no ha reunido de forma seguida (y en el plazo idóneo) dos fechas con el equipo alicantino jugando fuera de casa.

Este curso, esa situación no se producirá hasta las jornadas 15 y 16, que será cuando los blanquiazules se enfrenten al Alzira y el Atlético Saguntino a domicilio el 17 de diciembre y el 8 de enero, respectivamente. Esa coyuntura habría dado más chance al Hércules para culminar unos trabajos para los que las principales firmas de conservación y cambio de césped en recintos deportivos emplean entre 45 y 60 días habitualmente para garantizar que la germinación sea óptima y se asiente convenientemente.

El club ha aprovechado que esta semana juega en Terrassa para hacer uso de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Antonio Valls, sobre césped artificial, que reúnen unas condiciones de pisada y bote de balón muy parecidas a las que se va a encontrar el equipo de Ángel Rodríguez en el Olímpico de la localidad barcelonesa, equipado con césped sintético.

En la SAD blanquiazul asumen que el Rico Pérez no estará del todo listo dentro de 13 días, pero confían en que sí soporte los 90 minutos sin levantarse gravemente y, lo más importante, sin perjudicar el proceso de resiembra que de debería de completarse al 100% en los días posteriores al pulso con el Lleida.

Ensayo sobre moqueta para preparar el siguiente encuentro de Liga

La primera plantilla del Hércules recuperó el lunes la rutina liguera después de caer eliminado a las primeras de cambio de la Copa del Rey tras perder en su estadio frente a La Nucía encajando dos goles en la prórroga (2-4). El equipo de Ángel Rodríguez llevó a cabo la sesión de recuperación habitual de los lunes con baja carga para los titulares y desarrollo físico específico para el resto. Lo hizo en el campo de la Ciudad Deportiva Antonio Valls coincidiendo con el inicio de los trabajos de resiembra del José Rico Pérez.

Además, coincide que el siguiente encuentro de Liga, en Terrassa, el Hércules estará obligado a competir sobre césped artificial, de modo que el ensayo sobre moqueta le sirve para adaptar el juego y las piernas al terreno duro y gastado del cuadro catalán, igualado a puntos con los blanquiazules, aunque en mejor dinámica en el momento actual, con dos triunfos en las últimas cuatro jornadas, dos empates y ninguna derrota.

El bloque entrenado por el barcelonés Jordi López Felpeto ha cimentado su situación en la tabla gracias a sus duelos como local. Solo ha perdido un encuentro en su estadio, fue frente al Formentera, el pasado 25 de septiembre, en la jornada 4. Ganar al Terrassa se antoja fundamental para ahuyentar el fantasma del fracaso que planea sobre el proyecto con solo 10 jornadas disputadas.