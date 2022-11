El Hércules maniobra para que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) modifique el horario oficial fijado para el encuentro correspondiente a la jornada 12 en el grupo 3, un partido que, originalmente, estaba programado para el 27 de noviembre, a las 18 horas. Lo hace para evitar que el final de ese enfrentamiento se solape con el comienzo del España-Alemania, en Doha, que arranca a las 20:00 horas ese mismo domingo.

El duelo de los blanquiazules era el único de los 45 programados para esa jornada en Segunda RFEF que se postergaba tanto. Todos los demás, o se disputaban el día antes, o en horario matinal o, como mal menor, a las 17 horas. En el momento en que se tramitó la solicitud formal para la cita liguera en el José Rico Pérez no se tuvo en cuenta el calendario mundialista y por eso ahora la entidad reacciona para tratar de enmendar su error de cálculo.

Generalmente no existen impedimentos legales en el reglamento de la Liga para resituar el comienzo de un partido si se hace con antelación suficiente y no se perjudica con ello al conjunto visitante. El proceso a seguir es relativamente sencillo, aunque necesita el acuerdo tácito de las dos entidades deportivas afectadas por la nueva petición.

Sin el refrendo del club ilerdense a la demanda alicantina no se puede forzar a la RFEF a que varíe el instante marcado oficialmente para el pitido inicial. La SAD blanquiazul ya se ha puesto en contacto con la directiva de su próximo rival en casa para buscar entre ambas un nuevo horario. Ángel Rodríguez ya mostró el pasado domingo, tras la eliminación en la primera ronda de la Copa del Rey, que vería con agrado mantener las citas como local en Liga en sesión matinal dominical.

Disputar los partidos de casa los domingos al mediodía es algo que defienden el entrenador, por el "mejor ambiente" que se vive en la grada, y el dueño, por el ahorro en la factura energética

También es el que más gusta a la propiedad por el ahorro que supone en la factura energética. De hecho, el dueño ya expresó hace tiempo su deseo de que se estableciera el mediodía de los domingos como horario oficial, aunque la dirección deportiva lo desestimó; creyó más conveniente no hacerlo por las elevadas temperaturas y las condiciones de humedad que deberían soportar los jugadores blanquiazules en una ciudad en la que el verano se alarga más que en la media del país.

El Hércules-Lleida se disputará el último fin de semana de noviembre, cuando el calor ya no será un factor tan determinante, de modo que el margen para elegir un nuevo punto de partida para la contienda es amplio. Lo que es seguro es que, bajo ningún concepto, se disputará el encuentro más tarde de las 17:00 horas del domingo. La directiva ilerdense tiene la última palabra, pero motivos logísticos para rechazar la petición no serían creíbles porque la noche del sábado ya la tenía que pasar en Alicante jugando a las 18 horas, así que no habrá problema para el más que presumible adelanto.