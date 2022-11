Raúl Ruiz fue claro en sus palabras después de que el Hércules esté atravesando una situación crítica, eliminado de la Copa y décimo en la Liga a ocho puntos del líder Teruel. El encuentro ante el Terrassa (domingo, 17 horas) es vital para romper la racha de tres derrotas consecutivas a domicilio y comenzar a ver la luz. «Es muy importante conseguir los tres puntos porque venimos de una racha mala de resultados. Hemos llegado a una situación límite a estas alturas respecto al objetivo que teníamos a principio de temporada de acabar primeros, por lo que el partido es vital», señaló el capitán del Hércules tras el entrenamiento realizado en el campo de césped artificial de la Ciudad Deportiva.

«Fuera de casa empezamos bien la temporada pero llevamos tres derrotas seguidas y tenemos que empezar a sumar porque no nos llega con sacar puntos en solo en el Rico Pérez», avisa Raúl, que tiene claro que el equipo tiene que mejorar: «Lo hablamos todas las semanas, el nivel de entrenamiento es muy alto, con mucha intensidad, pero luego nos está costando plasmarlo en los partidos. Tenemos que cerrar la portería y mejorar la defensa porque está siendo nuestro punto débil. No podemos encajar tantos goles. Hay que crecer desde la defensa».

El capitán incidió en los problemas defensivos del equipo. «Hay acciones puntuales que nos están penalizando mucho. Al final analizas el partido de La Nucía y se ve un nivel defensivo bueno, pero nos meten cuatro goles en casa. No hay errores graves, estamos en ese punto de que nos llegan al área y nos están penalizando mucho. Pero sí que puede ser algo mental, no estamos cómodos en ese aspecto. Estamos trabajando en ello», señaló el capitán, que también habló sobre los arbitrajes: « No nos excusamos en los árbitros, estamos haciendo un mal año pero los últimos partidos en el Rico Pérez nos han perjudicado. Y el año pasado también. Ante el Manresa nos dejaron con uno menos y no se vio ninguna agresión. Se puede jugar mejor o peor, pero teníamos el partido controlado y nos han perjudicado. Hay que mejorar defensivamente pero una cosa no quita la otra».

«Alucino porque he estado en clubes mas humildes en Segunda B y cuando por ejemplo he ido a campos como el del Racing es al contrario, a los clubes grandes siempre se les ha beneficiado. Pero en este caso es todo lo contrario. No lo entiendo. El año pasado hubo partidos en los que nos perjudicaron mucho los árbitros pero este año yo creo que se multiplica. Está siendo más grave todavía pero no nos tenemos que centrar en esto sino en hacer bien las cosas», añadió Raúl, muy molesto con los arbitrajes recibidos.

Sobre el encuentro de este domingo, no quiere poner ninguna excusa: «Estamos entrenando en césped artificial para prepararlo. No tiene que ser una excusa el campo porque se ha hecho una plantilla para ganar en todo tipo de campos y en ello estamos».

Raúl asegura que se encuentra mucho mejor pese a su irregular inicio. «En el último mes me estoy encontrando mucho mejor, empecé el año regular por la lesión del año pasado y mentalmente estoy mas fuerte. Me da igual la posición sea de extremo o lateral», afirmó.

Sobre la distancia con el primer puesto, el capitán del Hércules prefiere ir paso a paso. «Estamos lejos y no tiene que ser nuestro objetivo a corto plazo, pero está ahí, sabemos cuál es el objetivo y hay que empezar por ganar el domingo», concluyó Raúl, que asegura que el equipo está concienciado para salir de la delicada situación.