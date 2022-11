Todos coinciden en que la situación del Hércules es límite y que la reacción es obligada ya para no quedar definitivamente descolgados de la lucha por el primer puesto. Así, el extremo Víctor Villacañas afirmó ayer que el conjunto blanquiazul debe «ponerse las pilas» en las tareas defensivas para frenar la cantidad de goles que está encajando en los últimos partidos. El conjunto alicantino solo ha logrado dejar en tres ocasiones su portería a cero tras haber disputado once partidos, 10 de Liga y uno de Copa del Rey.

El madrileño reconoció la importancia del partido del domingo en Terrassa (17.00) «después de tres derrotas fuera» y para acercarse al objetivo de pelear por el primer puesto. «Hay que ir a por todas. Estamos trabajando bien, pero toca plasmarlo en el partido, que es lo que nos está costando», explicó.

El delantero reconoció que el Hércules está recibiendo demasiados goles y reiteró la necesidad de que su equipo pueda dejar «la portería a cero». Villacañas aseguró que el campo del Terrassa, de césped artificial, es «complicado», pero confió en repetir la actuación colectiva de El Prat, donde sobre la misma superficie el Hércules logró ganar.

El jugador, por último, lamentó los últimos arbitrajes que ha sufrido el equipo y que, en su opinión, han perjudicado, pero precisó que hay que hacer «autocrítica» y mejorar sobre todo en las tareas defensivas. El problema que tiene el Hércules en defensa es grave. En los últimos cinco partidos (cuatro de Liga y uno de Copa) ha encajado 11 goles, una cifra alarmante que define a la perfección el deficiente sistema defensivo que tiene el equipo de Ángel Rodríguez.

El técnico ha probado casi todas las variantes atrás con tal de dar solución a la sangría de goles en contra sin que haya surtido efecto. Los blanquiazules son incapaces de mantener la portería a cero y se han metido una espiral de inseguridad de la que es muy difícil salir. Conseguir la victoria este domingo en Terrassa es más que obligado para comenzar a ver la luz y evitar que la crisis se agudice aún más.

El Hércules no se encuentra en puestos de «play-off» desde la jornada cuarta. Desde entonces el equipo alicantino no levanta cabeza y afronta esta jornada desde el décimo puesto, a solo tres de las posiciones de descenso. Un drama para una plantilla configurada para luchar por el primer puesto del que se encuentra a ocho puntos. El técnico no ha repetido alineación dos jornadas consecutivos en busca de dar con la tecla sin que de momento haya habido resultados. La lesión de Nico es otro de los duros varapalos que ha tenido el equipo. Se prevé una baja larga de uno de los jugadores destinados a ser uno de los pilares del equipo.