La sucesión de preguntas y respuestas se liquida más rápido cada semana. El discurso apenas varía y las soluciones, si las hay, se explican o desarrollan de puertas para adentro. En la sala de prensa, todo se resume en un mantra que va camino de convertirse en lema: "Tenemos que ser capaces de dejar nuestra portería a cero".

Para Ángel Rodríguez esa es la condición sin la cual es imposible aspirar a nada serio esta temporada. Del mensaje triunfalista de agosto apenas queda nada reconocible al margen de las contradicciones en las que incurre el propio entrenador, que pone el foco en la debilidad del sistema de contención, pero anuncia que no hará nada especial para robustecerlo mientras siga ocupando el banquillo.

"Hemos sufrido tres derrotas seguidas fuera de casa y nos han llegado después de adelantarnos en el marcador (así ocurrió en Formentera y en Paterna, en Teruel no se vio puerta). Necesitamos que no se repita, lo más importante en este momento es que seamos capaces de dejar nuestra portería a cero, de otro modo será complicado cambiar esta mala dinámica. Las ocasiones de gol sí que las generamos con naturalidad, por eso, cuando cerremos el grifo de los goles en contra, avanzaremos", ha esgrimido el preparador leonés en la víspera del desplazamiento a la provincia de Barcelona.

Las debilidades que está evidenciando el conjunto blanquiazul no requieren, a juicio del técnico castellano, una modificación del contenido de las sesiones: "El método de trabajo no varía, entrenamos las situaciones previstas del centro del campo hacia arriba y también hacia atrás. Los momentos en los que el equipo se muestra más sólido, rocoso, es cuando trabajan los once a la vez haciendo lo que se trabaja entre semana. Eso es lo que persigo. Yo no voy a poner dos líneas atrás juntas para defender mi portería, no es mi manera de entender el fútbol. Quizá eso dé más opciones a nuestros rivales, pero lo hago convencido de que así haremos mas ocasiones nosotros, también, y podremos ganar haciendo un tanto más. Lo que no puede ser es que la concesión se la hagamos nosotros. Si nos marcan, que sea por merecimiento suyo, no porque se lo hemos puesto fácil con errores propios", insiste el entrenador del Hércules

El cambio de escenario por la sustitución del césped artificial en el Estadi Olímpic de Terrassa, donde habitualmente disputa sus encuentros de Liga el conjunto catalán, no obsesiona a Ángel Rodríguez. El encuentro del domingo (17:00 horas) se jugará finalmente en el Poliesportiu Municipal de Ca n'Anglada, también sobre superficie sintética, aunque de dimensiones más reducidas y material más viejo y gastado.

"Si fuimos capaces de ganar en El Prat, aquí, también. Terrassa es fuerte en su casa, pero también se tiene que adaptar a la superficie porque no es su campo. Nosotros deberemos hacerlo igual de rápido que ellos para tener opciones de ganarles sobre un terreno al que sí están más acostumbrados", advierte el preparador blanquiazul.

El parte de bajas está claro: todos disponibles salvo Truyols, Maxi, ambos sancionados, y Nico Espinosa, lesionado de larga duración, tras haberle sido detectada una cicatriz mal sellada en el isquiotibial de la pierna derecha que le provoca recaídas constantes. La ausencia del central abre la puerta de la titularidad al defensor argentino que ha perdido protagonismo en el último mes.

"Dylan ha pasado un pequeño bache y Truyols ha crecido, nos da mejor salida de pelota. Es verdad que Leiva es más poderoso en el juego aéreo, pero son decisiones puntuales. Al final de la temporada todos jugarán muchos partidos", explica el técnico sobre la salida del único defensor del eje de la zaga que sí hizo pretemporada con el primer equipo.

A pesar del runrún que se escucha por las oficinas del José Rico Pérez con la preocupante marcha de un proyecto ideado para, como mínimo, estar presente en la zona de promoción ascenso de manera permanente, Ángel Rodríguez opta por ser positivo y no compartir las palabra de su capitán, Raúl Ruiz, que el jueves subrayó que el equipo alicantino llega a la jornada 11 "en una situación límite".

"Me parece excesivo tildar de situación límite el partido de Terrassa. No lo es, pero gusta que el grupo vea este momento como el más oportuno para cambiar la situación y empezar a ganar partidos de manera seguida. Eso nos permitirá sumar y acercarnos al lugar en el que debemos estar, que es peleando en la parte alta", analiza el extécnico del Pontevedra, convencido de que el pleno de victorias antes del parón navideño (17 o 18 de diciembre) es posible.

"Estamos capacitados para ganar los cinco partidos que nos restan hasta el parón de Navidad. Pero para ganar esos cinco, es indispensable sacar adelante el primero, el del domingo. Tenemos que convertirnos en un rival duro para nuestros oponentes, sellar nuestra portería. Cuando lo hagamos fuera de casa, será más fácil hablar de victorias consecutivas porque nosotros siempre vamos a tener oportunidad de hacer gol a lo largo de los partidos", reitera el leonés.