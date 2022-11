El centrocampista del Hércules Sandro Toscano afirmó en Fontcalent que si el equipo alicantino se encuentra en una mala dinámica es por un cúmulo de circunstancias que debe mejorar de forma inminente si quiere estar en la pelea por el ascenso. «Si solo fallara una cosa sería fácil, pero es un cúmulo de cosas futbolísticas, como la concentración o la intensidad. Lo sabemos y las estamos analizando porque se acerca Navidad y hay que darse prisa para revocar esta situación», dijo el jugador, cuyo equipo está a diez puntos del líder y a solo tres del descenso. Toscano, que es uno de los capitanes del Hércules, asegura que el vestuario está «dolido y haciendo autocrítica» porque entiende que la dinámica en la que está el equipo «no es buena para nadie».

«Esto es una cosa de todos y hay que sacarlo adelante. Todos estamos luchando para eso, sacando lo mejor de cada uno y aportando nuestro granito de arena. Esto es de todos», señaló el jugador blanquiazul. Sobre la reunión que mantuvo el equipo el lunes con Enrique Ortiz, el centrocampista no le dio mayor relevancia: «Fue para ver si se pueden solucionar las cosas y si nos pueden ayudar en algo. No fue nada alarmista, solo intentar buscas las máximas soluciones posibles para intentar superar esta situación».

Sobre qué es lo que puede estar pasando, el jugador tiene claro que se debe a varias circunstancias: «Si fuera solo una cosa sería fácil decirlo, pero es un cúmulo de cosas, pequeños fallos. Si estamos en la situación en la que estamos a día de hoy después de tantas jornadas es porque no solo hacemos una cosa mal, hacemos varias. Nosotros lo sabemos y estamos analizando nuestros errores e intentando corregirlos lo antes posibles porque ya se acerca Navidad y hay que darnos prisa para darle la vuelta a esta situación».

«Es un cúmulo de cosas. Es futbolístico, concentración, intensidad... Yo veo a todos los compañeros después de los partidos y salen del campo reventados y no pueden más. Estamos en una situación en la que al mínimo error nos penalizan», analiza Toscano.

«Esto es el Hércules para bien o para mal y todos vamos en el mismo barco. Está claro que aquí cada uno tiene su parte de responsabilidad y hay que hacer todos autocrítica para intentar solucionarlo lo antes posible. Esto es un barco y estamos todos dentro», afirma el centrocampista, que apenas ha tenido oportunidades con Ángel Rodríguez.

Pese a no jugar siente la misma culpa que el resto. «La situación salpica a todos. Si el equipo va mal le salpica al que juega y al que no juega. Lo tenemos todos muy claro. A mi me está tocando participar menos y es decisión del míster. A mí me toca trabajar cada semana para demostrar que estoy disponible», afirma.

Sobre Ángel Rodríguez, en la cuerda floja, Toscano no se pronuncia: «No sabemos qué pasará. Somos conscientes de que viene Lleida y que hay ganar. Si no lo hacemos la cosa irá peor y la siguiente semana peor y es una carrera contrarreloj».

«Al final esto es fútbol y en todos los equipos hay dinámicas. Hay equipos con dinámicas positivas que les sale todo y a nosotros ahora no nos sale nada y nos hacen daño con todo. La única manera de revertir la situación es con trabajo y lo tenemos en nuestra mano», explica el jugador blanquiazul, que tiene claro dónde está: «Lo dije cuando llegué a Alicante. Esto es el Hércules, quien crea que no va a haber presión o que no pasa nada si no se gana va a estar muy equivocado. Esto es un gran club en el que si ganas te llevan en volandas y es un espectáculo, pero si no ganas tienes la presión de un equipo grande».

Sandro recuerda uno de los goles encajados en Terrassa, en especial el que vino tras un saque de banda. «Lo practicamos durante la semana. Lo que más duele es que te marquen un gol de la forma que nosotros trabajamos que no nos tenían que marcar».

Sobre la afición, entiende su malestar. «Es normal. Lo que tenemos que hacer es hacer nuestro trabajo y eso está en el campo. Sabemos que si hacemos bien nuestro trabajo la afición estará contenta», concluyó.