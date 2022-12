Ángel Rodríguez no quiere ni pensar en que el encuentro ante el Olot (domingo, 16.30) podría ser su último partido con el Hércules si no consigue la victoria. «Mi último partido nunca lo veo como último partido. Voy a ser entrenador hasta que me jubile. ¿Podría ser mi último partido con el Hércules? Podría ser, pero lo veo como una reválida, como una oportunidad de ganar y reengancharnos a los equipos de arriba y como una posibilidad de salir de la zona en la que creo que estamos por merecimientos propios y que si hubiéramos hecho algo mejor no estaríamos ahí», señaló el técnico, que tiene claro que el equipo «ha concedido de más y nos han penalizado cosas que a un equipo como el nuestro no debería. Me ha recordado a lo que le pasó a España ante Japón. A nosotros nos han pasado cosas parecidas».

«Estoy seguro de que podemos conseguir una victoria y el grupo también», añadió el técnico, que agradece el apoyo que siente de todo el club pese al mal momento del equipo. «Estoy muy agradecido a toda la gente que me respalda, no por los resultados sino por el trabajo diario. Al final cuanto creas un proyecto lo normal es darle la posibilidad de trabajar. Normalmente los resultados justifican la causa, pero no siempre es así. Entiendo que la gente que esta viendo los entrenamientos entiende que el trabajo que se está haciendo es bueno y que tienen que llegar los resultados. A veces focalizamos todo en el entrenador y a veces hay que hacerlo en el entrenador y la plantilla Somos los responsables de la situación que está viviendo ahora mismo el equipo», afirmó Ángel Rodríguez.

El técnico reconoció que el equipo ha pasado una semana «jodida, dura y tensa». «Nos ha hecho reconocer mucha de las cosas que se hicieron mal. El domingo apareció todo lo malo que puede aparecer en este equipo, no es algo normal, pero hay que reconocerlo. Estamos muy concienciados del partido de este domingo. Ahora no podemos mirar por encima del hombro a nadie. Nunca lo hemos hecho pero ahora mucho menos. Debemos ser humildes y hay que sacarlo adelante», señaló.

El técnico explicó el estado de los jugadores: «El lunes estaban con la cabeza agachada y el miércoles tuvimos una charla en la que reconocimos lo que habíamos hecho porque es fundamental. El trabajo ha sido fenomenal y la intensidad de las mejores de la temporada. Les he agradecido su trabajo y ahora hay que esperar que se plasme en el campo».

Sobre el ambiente de decepción también habló el entrenador del Hércules. «Me mantengo siempre en una línea. Cuando empezó la temporada e íbamos bien me parecía todo desmedido. Ahora también me parece desmedido. Hay una necesidad inmediata de que el club esté en las categorías que se merece y eso hace que se pase de la euforia al pesimismo absoluto», argumentó Rodríguez, quien pidió que su equipo «dé un paso adelante». «Hay que abstraernos de todo e intentar mantenernos firmes en lo que siempre hemos creído. Si ahora pensamos que somos un desastre nos equivocamos porque tampoco lo somos. Es cierto que el equipo no ha estado bien en las últimas jornadas. En el momento en el que el equipo dé un paso adelante esto va a ir donde debe ir. Pero ese paso es el jodido, el más difícil de conseguir, pero luego nos liberaremos y quitaremos esa mochila de piedras que nos hace estar compitiendo con ella», señala. «El equipo va a ir a mejor en el momento que consigamos una victoria porque lo ha demostrado en el Rico Pérez contra los mejores equipos. Por eso les he dicho a los jugadores que lo que se vio el domingo no es la realidad del equipo. Debemos mejorar mucho pero no debemos focalizar en lo que se haya comentado durante la semana sobre ese partido», explicó convencido del técnico.

«A lo mejor hay que hacer un póster con el tamaño de una persona con la clasificación para que nos demos cuenta de cómo estamos», reflexionó el preparador, quien no teme que el partido del domingo pueda ser el último al frente del equipo. «Si todos vamos de la manos será todo más fácil. Ahora no es momento de hacer juicios de valores ni de trabajar de forma individual para poder salvarse. Somos un equipo, debemos trabajar como una familia. Entiendo que se ha magnificado todo lo que ha pasado como algo anormal. Aquí no lo es porque ha pasado más veces, pero si conseguimos una o dos victorias volveremos a la normalidad y el equipo va a dar un salto cualitativo importante, señaló el entrenador del Hércules, que se jugará el puesto en Olot.