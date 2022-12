El Hércules pone a disposición de sus seguidores la posibilidad de ver en directo el partido que disputa en Olot este domingo, a las 16:30 horas, coincidiendo con la eliminatoria de octavos de final del Mundial que arranca media hora antes en Qatar entre Francia y Polonia. A diferencia de lo que sucedió en Formentera, esta vez los alicantinos han conseguido que su oponente le ceda los derechos de imagen para hacerse cargo de la producción televisiva.

De esta manera, el equipo de comunicación blanquiazul será en el encargado de grabar las imágenes y también de la narración del choque. Lo hará a través del perfil que tiene abierto la entidad en la plataforma online webdirecto.com mediante la modalidad de pago por visión. Para acceder a la retransmisión en streaming del Olot-Hércules los interesados necesitan abonar 5,45 euros siguiendo los pasos que se indican en este enlace.

Sin embargo, no hay garantía alguna de que el desembolso realizado por el servicio posibilite el acceso a una emisión futbolística estable. El formato de bajísimo coste que favorece este portal a través de la utilización de una sencilla aplicación (app) para teléfono móvil, también de su propiedad, está sujeto fundamentalmente a la calidad de vídeo que posea el smartphone que se emplea para toma las imágenes (que hace las veces de cámara fija con autofoco) y a la intensidad de la señal wifi de que disponga el recinto deportivo, en este caso el Estadi Municipal de Olot.

Si la banda no el lo suficiente ancha, los cortes y las caídas de red dificultan sobremanera la realización, circunstancia que se ha repetido varias veces este curso y que no ha conllevado la devolución del importe a pesar de no cumplir ni el más mínimo estándar televisivo. La realización se reduce habitualmente a un plano general del campo con una toma muy lejana en el que rara vez hay espacio para las repeticiones, básicamente porque una sola persona tiene que ocuparse de todo el proceso: graba el mismo que locuta.

Las quejas en los comentarios por las dificultades que encuentran los usuarios para ver los partidos a través de este económico formato que trata de dar visibilidad al fútbol más modesto del país ganan por goleada a los de los que expresan su satisfacción por el servicio prestado.