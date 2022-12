"La situación no me asusta. Sé perfectamente a dónde vengo". Así se presentó Lolo Escobar en su primera comparecencia como nuevo entrenador del Hércules, que dejó claro que no se lo pensó dos veces a la hora de aceptar la oferta del conjunto blanquiazul. "Lejos de asustarnos lo hemos visto como una oportunidad y muy contento de disfrutar de un club centenario como éste", señaló el técnico. "Entrenamos el martes porque no quería desaprovechar ni un solo minuto que desde que llegué a Alicante. Solo quería entrenar y cada minuto que podamos pasar con la plantilla mejor para todos", explicó Escobar. Sobre los objetivos que ser marca, fue claro: "Ahora mismo estamos muy centrados y el único objetivo es ganar este domingo (18.00) al Deportivo Aragón. No quiero mirar más allá. Ni clasificación ni nada. Ahora hay que rearmar al equipo en sensaciones y confianza y principalmente conseguir enganchar a la afición a un proyecto que está muy tocado en cuanto a ilusión".

Escobar explicó cómo ha visto a los jugadores: "En lo psicológico no están bien, están bastante tocados porque ahora mismo en lo anímico y eso hay que intentar mejorarlo. Somos un animal herido y también puede ser muy peligroso. Vamos a intentar reconducir eso y ser peligrosos. En cuanto al tema físico es el que más me preocupa porque el equipo está roto por las lesiones. Tener nueve lesionados me preocupa. Esta plantilla al completo es muy competitiva. En cuanto a lo táctico hay bastante trabajo porque tengo una forma diferente de ver el fútbol que Ángel. Ni mejor ni peor, diferente. Y en cuanto a lo técnico, es lo que más me ha sorprendido el equipo. Técnicamente me está gustando lo que veo. Ahora que hay que intentar que esas cuatro variables del rendimiento mejorarlas y optimizarlas para que el domingo se vea un mejor equipo y ganar".

En cuanto a los refuerzos de invierno, Escobar confirmó que el club esta "abierto a retocar la plantilla". "El club está dispuesto a mejorar la plantilla todo lo que se pueda y reaccionar a la situación", señaló. "Nunca me han asustado los retos, ojalá vivamos algo parecido a lo que viví en Salamanca", afirmó el entrenador, que se mostró más dolido por las bajas a la sangría de goles encajados que llega al equipo: "Al final todo es trabajable y con poco que cambiemos la cosa cambiará, pero no tener toda la plantilla disponible es lo que más le puede mermar a un entrenador".

Sobre el ambiente enrarecido que existe alrededor del equipo espera que todo cambie. "Lo entiendo perfectamente. La magnitud del proyecto hace que la gente se pueda desilusionar porque el equipo no está dónde debe estar. No es la gente la que tiene que dar, somos nosotros. Lo sé, lo he estado viendo desde la lejanía".

En cuánto a qué Hércules le gustaría que se viera el domingo, Escobar es optimista: "Es muy pronto pero me gustaría que hubiera un cambio de dinámica, de actitud y sobre todo cabezas limpias. Una cabeza cuando está en una situación como ésta se va ensuciando y eso hace que no compitas. Me gustaría que en esta semana limpiemos y que se vea un Hércules diferente a lo que vi el otro día en Olot.