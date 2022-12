La llegada de Lolo Escobar sirvió para que Dani Marín cumpliera uno de sus sueños: debutar como titular en el primer equipo del Hércules en partido oficial. El canterano de 22 años cumplió en el eje de la defensa ante el Deportivo Aragón y todo apunta a que repetirá titularidad este sábado en Alzira en el último partido del año.

«Estoy muy contento, con ganas de seguir trabajando y de aportar cosas al grupo», señaló el alicantino tras el entrenamiento en Fontcalent. « Al principio estaba un poco nervioso, sobre todo cuando estaba en el vestuario esperando para salir a calentar pero después cuando salté al campo los nervios se fueron», recordó Marín.

«Me sorprendió la decisión del míster de ponerme como titular. Vio que en los entrenamientos estaba dando un buen nivel y decidió darme la oportunidad. No podía desperdiciarla», destacó el jugador blanquiazul, que agradece el apoyo del nuevo técnico: «El tomar esta decisión dice mucho del nuevo entrenador, que ha venido con las ideas muy claras y ha pensado que era lo mejor para el grupo después de ver los entrenamientos».

El canterano sintió su apoyo en un día muy importante. «Antes del partido el míster me dijo que estuviera tranquilo, que hiciera lo mismo que en los entrenamientos y que todo iba a salir bien», señaló. «A Riera le pedí en el vestuario que durante el partido me hablara mucho, que estuviera, entre comillas, pendiente de mí para que no me fuera de la línea y le estoy muy agradecido porque estuvo bastante pendiente y me ayudó mucho», desveló Marín sobre la ayuda que tuvo de su compañero de posición.

El canterano del Hércules se mostró muy sorprendido por la diferencia que existe sobre el césped de jugar con el filial a hacerlo con el primer equipo. «Hay diferencia, sobre todo en el ritmo de juego, la calidad de los jugadores es superior y se nota que todo va una velocidad por encima», destacó. El central destaca el ambiente que siempre ha habido en el vestuario, si bien la victoria hace que ahora se vea una mayor alegría: «El ambiente en el vestuario era bueno tanto con Ángel como ahora con Lolo, pero al venir un nuevo entrenador todos nos ponemos las pilas y queremos demostrarle que todos podemos jugar. Ahora se respira mucha más tranquilidad y alegría y sabemos que podemos seguir adelante y conseguir más puntos».

«Me ha felicitado mucha gente, incluso muchos que no esperaba y estoy muy contentos de que se hayan acordado de mí», afirmó el jugador, consciente de la importancia del partido del sábado: «Es muy importante ganar al Alzira, que es un campo muy complicado y un equipo que desde que ha cambiado de entrenador está jugando mucho mejor que antes, para irnos todos más tranquilos a las vacaciones». Sobre Jean Paul, con el que ha convivido en el filial durante toda la temporada, tiene claro que tiene mucho margen de mejora: «Ami no me ha sorprendido, sé lo bueno que es y de lo que es capaz de hacer. Es muy joven (22 años) y puede hacerlo todavía mucho mejor».