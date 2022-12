El entrenador del Hércules, Lolo Escobar, afirmó en rueda de prensa que las victorias son «gasolina» para todos los estamentos del club en estos momentos y deseó cerrar el año con un triunfo este sábado en el campo del Alzira (APunt).

El técnico, que debutó con un triunfo la pasada jornada ante el Deportivo Aragón (3-1), destacó el buen ambiente vivido en el grupo esta semana y aseguró que no mira la clasificación sino solo el próximo partido.

Escobar indicó que a medida que trabaja con el grupo, aprecia más matices de la forma en la que desea que juegue su equipo, si bien precisó que el Hércules aún necesita «un poco más de tiempo». «A medida que vayamos teniendo entrenamientos se irá viendo mi sello y sobre todo mis matices, pero creo que hace falta un poco de tiempo. El parón de Navidad nos va a venir bien y creo que después de las vacaciones se verá mucho más, pero hasta entonces hay que competir porque el sábado tenemos que se competitivos como lo fuimos la semana pasada», precisó el entrenador, quien añadió que «jugando bien siempre hay más posibilidades de ganar que jugando fatal».

«Quiero ganar por encima de todo, al final es la gasolina de todos pero entiendo que para ganar hay que jugar bien», señaló el entrenador del Hércules.

Sobre el Alzira, destacó que se trata de un rival «fuerte en si casa» y con algunos jugadores de gran nivel para la categoría. «Es un equipo que desde el cambio de entrenador ha crecido y no para de crecer, está en un buen momento y en su casa son muy fuertes. Tiene jugadores que me gustan mucho y que conozco desde hace tiempo. En esta categoría hacen mucho daño», añadió Escobar. El técnico no quiso anticipar si mantendrá su apuesta por jugadores creativos en el medio campo, ya que indicó que apostará siempre «por el mejor equipo posible teniendo en cuenta el campo, el rival y la climatología». «Tenemos jugadores de calidad y no es lo mismo que jueguen en un campo perfecto o embarrado. Yendo a un campo como el de Alzira me siento más tranquilo porque se parece más al nuestro y la superficie en la que entrenamos a diario», afirmó en la rueda de prensa. «Voy a intentar utilizar el mayor número de jugadores posible», añadió el técnico, quien reconoció que la presencia de aficionados herculanos en las gradas del campo del Alzira será una «motivación más» para su equipo.

El entrenador no descartó la presencia de los canteranos Dani Marín y Jean Paul en el equipo titular y dijo que no mira más allá de la próxima jornada porque para él la Liga se acaba este sábado. «Viene este partido y después se acaba y en eso es en lo que vamos a pensar», afirmó.

«Ojalá podamos ir sumando de tres en tres para que se sume a la causa el mayor número de aficionados posible», dijo Escobar sobre los seguidores del Hércules.

Por último, destacó la importancia que le da al partido: «Para mí se acaba la liga el sábado, es una final. No hay más. Ni miro la clasificación, no sé donde estamos, ese es el pensamiento».

Brindis navideño

El Hércules realizó este jueves su tradicional brindis navideño con la presencia de representantes del primer equipo, del fútbol base, del Hércules Paralímpico, de la sección femenina y de la Asociación de Veteranos. El acto tuvo lugar en el antepalco del Rico Pérez. Carlos Parodi, presidente del Hércules, dijo unas palabras antes de realizar el brindis en las que deseó «felices Fiestas y los mejores éxitos profesionales y deportivos a lo largo de 2023».