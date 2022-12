A ocho puntos de la frontera del «play-off» y a solo dos del despeñadero a la quinta categoría, los jugadores blanquiazules han entendido que su nuevo entrenador, Lolo Escobar, haya limitado al máximo el asueto invernal. Ocho días de tregua. Después, jornadas intensivas con dobles sesiones de trabajo en algunas de ellas, para reconfigurar el sistema de juego y, sobre todo, para recuperar el tiempo malgastado por Ángel Rodríguez, incapaz de implantar un armazón defensivo útil desde su llegada a Alicante en julio.

El preparador extremeño solo concederá un día libre al equipo en las dos semanas previas al regreso de la competición, que será en Sagunto, bien el sábado 7 de enero, bien el domingo 8, eso aún está por fijar.

El exentrenador del Mirandés ha elaborado un programa de ejercicios para que los futbolistas mantengan el tono muscular hasta que se reúnan de nuevo en Fontcalent el próximo lunes, justo después del día de Navidad.

Ningún gol encajado nueve semanas después

► El empate en Alzira (0-0), entre otras cosas, valió para demostrar que dejar la portería a cero es posible a pesar de que no hubiera sucedido en los últimos nueve partidos del Hércules, que no se iba del campo sin encajar un tanto desde el pasado 8 de octubre, cuando se midió con el Ebro en el Rico Pérez. Desde entonces, no fue posible ni en Liga ni en Copa. En los 13 encuentros que dirigió Ángel Rodríguez, este «hito» únicamente se repitió tres veces, una de ellas en su debut, en Palma, en la jornada 1. p.rojas