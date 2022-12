«Sabía que iba a ser campeón del mundo tarde o temprano. Lo veía en sus manos, en sus gestos, en todo». Nadie mejor que Pepé Santoro para pronunciar esas palabras días después de que Argentina se proclamara campeona del mundo en un encuentro en el que Emiliano Martínez, Dibu, fuera uno de los protagonistas. El mítico guardameta del Hércules de 1974 a 1977, actualmente entrenador de porteros en el Club Atlético Independiente, fue uno de sus valedores cuando daba sus primeros pasos en Argentina. «Tuve mucha sintonía con él. Le veía algo especial y unas cualidades impresionantes. Todo lo que ha conseguido ha sido a base de trabajo y sacrificio. Me alegro porque viene de una familia humilde y se merece todo lo que le pase», explicó ayer Santoro a este periódico desde Argentina desde donde sigue «con tristeza» la actualidad del Hércules.

«Ahora prefiero hablar de la selección argentina y del Dibu», zanja el exguardameta, que solo tiene buenas palabras para recordar su pasado en Alicante. Santoro recuerda cuando Dibu tuvo sobre la mesa la propuesta para abandonar su Argentina natal y marchar a Inglaterra. «Me fui con él diez días y tuvimos mucho tiempo para hablar y decidir su futuro. Allí lo vieron jugar y no tuvieron dudas de que se llevaban un gran portero que iba a triunfar», relata el exjugador del Hércules, que desvela que Dibu tuvo entonces alguna duda: «Se lo tuvo que pensar mucho, era muy joven y tenía que tomar una decisión importante, pero quería triunfar en el mundo del fútbol y yo tenía claro que no le faltaban cualidades para ello, así que lo animé a que diera el paso». Así, fichó por el Arsenal donde deslumbró. Después pasó a varios equipos ingleses más y llegó a fichar por el Getafe. En 2020 retornó al Arsenal y por más que tuvo excelentes actuaciones, fue traspasado en septiembre al Aston Villa por una impresionante cifra que lo convirtió en el portero argentino más caro de la historia.

«Hablé con él antes del Mundial para desearle mucha suerte, espero verlo dentro de poco para felicitarlo. Estaba seguro de que iba a ser campeón del mundo», señala Santoro, que admite que llegó a temer por la selección argentina durante la final. «Cuando Francia empató en solo dos minutos me temí lo peor. Después en la prórroga lo pasé muy mal pero curiosamente cuando llegaron los penaltis me tranquilicé porque estaba seguro de que el Dibu pararía alguno», explicó el exguardameta del Hércules, «muy feliz» por el título de Argentina. Pepé Santoro tiene claro que «aquel niño que llegó a Independiente con 13 años» dará muchas más alegrías al fútbol argentino y europeo. «Hay una cosa por la que doy gracias. Dibu probó en River y en Boca y no les interesó», añadió.

Antes de recalar en Alicante Santoro se había convertido en una auténtica leyenda del Independiente, donde había jugado más de 300 partidos desde 1961. Entre la multitud de títulos, sobresalían 4 Libertadores y la Intercontinental de 1973 ante la Juventus de Zoff, Gentile o Bettega. En el once «rojo», defendida por supuesto por Santoro, relucían un incipiente Bochini, Bertoni o el lateral Commisso, que también llegaría al Hércules un año más tarde. Ahora, desde la distancia, aunque con algún viaje que otro a Alicante donde tiene un nieto, sigue «con pena» la actualidad del Hércules. «Era un equipo temible cuando yo jugaba allí y ahora está en la cuarta categoría. Deseo que salga de ahí y vuelva con los grandes», concluyó el mítico portero del Hércules.