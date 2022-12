Fin a las vacaciones. El Hércules regresa este lunes a los entrenamiento en las instalaciones de Fontcalent después de ocho días de descanso con el objetivo de reconducir la situación que le ha llevado a luchar ahora mismo por la permanencia. Lolo Escobar dispone ahora de tiempo de sobra para amoldar la plantilla a su gusto y preparar el encuentro ante el Atlético Saguntino del día 7 u 8 de enero, el primer partido del año para el conjunto blanquiazul. Mucho trabajo por delante y muchas incógnitas. La plantilla en su totalidad está convocada para la vuelta a los entrenamientos, incluyendo a los lesionados Nico Espinosa, Joan Truyols, Víctor Villacañas y Jack Harper. Los servicios médicos del Hércules apuestan por la recuperación de todos para la vuelta a la competición salvo el canterano alicantino, que todavía deberá aguardar varias semanas antes de volver a unirse a la plantilla. El club espera que esté disponible para la segunda vuelta del campeonato, aunque no es fácil predecir la su reaparición. El resto sí que debe estar disponible para el encuentro ante el Saguntino, vital para comenzar la operación remontada y soñar con alcanzar una plaza de «play-off» de ascenso que ahora mismo está a ocho puntos.

Está citada toda la plantilla pero se espera una etapa de cambios profundos para arreglar la mala planificación realizada este verano. El club está dispuesto a hacer un esfuerzo para luchar por el ascenso y en principio tiene previsto realizar cinco nuevas incorporaciones de jugadores contrastados. Paco Peña y Lolo Escobar son los encargados de realizar los cambios de la plantilla para buscar un equilibrio que ahora mismo no existe. Junto a las altas la entidad debe conceder bajas y en ese punto es donde existe más dudas por parte de la secretaría técnica. El Hércules tendrá que negociar la salida de los jugadores con los que no cuenta y no va a ser tarea fácil, con lo que en más de un caso el club deberá abonar la totalidad del contrato.

Lo que es seguro es que llegarán dos centrales, un delantero y un extremo. El otro refuerzo será en función de lo que ofrezca el mercado. El Hércules ya ha iniciado los movimientos para tratar de cerrar las dos primeras incorporaciones la primera semana de enero.

Lo que tiene claro el conjunto blanquiazul que entrena Lolo Escobar es que no tiene prácticamente margen de fallo en la vuelta a la competición y que tiene que firmar una segunda vuelta casi perfecta y encadenar varias victorias para remontar y asomarse a los puestos que dan acceso a la fase de ascenso que se disputará en Alicante. Quedan dos partidos para terminar la primera vuelta ante Atlético Saguntino e Ibiza y la misión en estos dos partidos es sacar los seis puntos y escapar de momentos de las posiciones de descenso. A partir de ahí crecer y volver a convertirse en un equipo reconocible y competitivo, algo que en esta primera vuelta apenas se ha visto. Todas las líneas han mejorado con el recambio en el banquillo y la sensación y cada vez más seguridad de que el relevo llegó muy tarde y de que se han perdido puntos vitales por el camino.

El preparador extremeño solo concederá un día libre al equipo en las dos semanas previas al regreso de la competición y también tiene previsto realizar más de una doble sesión. Por trabajo no va a ser. Los resultados deben llegar cuanto antes en busca de la remontada.