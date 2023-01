El Hércules encara la recta final de su preparación para el primer partido del año ante el Atlético Saguntino. Será este domingo a partir de las 12 horas en un duelo vital para comenzar a remontar posiciones de la tabla. El conjunto blanquiazul se encuentra inmerso en pleno mercado de invierno donde espera incorporar a cuatro jugadores además de dar de baja a otros tantos. En ese sentido, Lolo Escobar cree que esa situación «agita vestuarios». «Estoy en alerta porque al final el mercado siempre mueve un vestuario y hay que estar preparado por lo que pueda pasar, pero estoy contento por cómo se está trabajando. Estos 15 días nos han venido muy bien, hemos metido incluso alguna doble sesión. Se han acumulado minutos para tener claros todos los conceptos», afirma el técnico del Hércules, que no quiere precipitarse en tomar decisiones: «Tenemos un plan de acción y lo tenemos claro. No vamos a salir de ello, si una cosa no entra no pasa nada y vamos a por otra, pero que seamos nosotros los que elijamos, no vamos a imponer nada ni firmar a alguien porque tiene que estar ya ni nada. En el partido del domingo nos vendría bien tener más centímetros para ir más seguros. Es un debe que tiene la plantilla para un campo (Sagunto) que será de muchas disputas, pero no vamos a precipitarnos ni fichar a algún jugador que no nos acabe de convencer o que nos valga a medias».

«Los mercados son hasta el día 31 y hasta entonces intentaremos coger las mejores opciones que nos cuadren en todo y que estén para competir. Es en lo que nos estamos centrando, que no venga nadie de ninguna lesión ni de estar parado», añade Escobar, que prefiere ir lento pero seguro. «Tenemos diferentes cosas tocadas en diferentes posiciones y hay que ir avanzando y negociando. Estamos tranquilos. Vamos intentándolo todo pero con tranquilidad y sin pegarnos ningún resbalón. Acertar en este mercado de invierno nos va a dar muchísimo en la segunda vuelta», señaló el técnico.

Sobre las posiciones que quiere reforzar, prefirió no dar pistas: «A mi me gustaría duplicar jugadores por posición. No quiero dar más pistas porque no es positivo para el jugador que tiene que competir el domingo saber si vamos a firmar en su posición o no. Los mercados de invierno agitan mucho los vestuarios y creo que todo hay que llevarlo lo más en silencio posible. No me gusta airear el mercado porque es contraproducente para el equipo».

«Estoy m uy contento porque se está contando conmigo para todo. Cada nombre que entra o sale se está consultando con toda la parte deportiva. Todos estamos al tanto. El cuerpo técnico tiene mucho que decir en las decisiones», señaló el técnico, que se siente una parte importante en la toma de decisiones. Sobre qué partido prevé este domingo, lo tiene claro: «En Sagunto me espero una guerra. Es un campo pequeño y será un partido de duelos. Es el equipo que más balones mete al área contraria de toda la categoría. Es el líder en duelos ganados aéreos. Ellos van a intentar llevar el partido donde son peligrosos y nosotros intentar llevarlo a todo lo contrario porque si jugamos a lo mismo poco tenemos que hacer. Buscaremos alternativas. Es un partido complicado porque el Saguntino tiene todo lo que nos puede hacer daño. Nos va a exigir mucho pero nos da una oportunidad de que como ganemos allí el equipo se verá capaz de todo».

Sobre la remontada que tiene que hacer el equipo para llegar a la zona de play off, prefiere ir paso a paso: «Tengo una previsión de puntos en mi cabeza. No puedo pensar más lejos, solo en el Saguntino. Sé que si hacemos lo que tenemos que hacer nos va a dar esa puntuación que nos va a colocar donde queremos estar. Pero la realidad es que tenemos que conseguir los tres puntos. Cuando llegué estábamos a diez puntos del play off y ahora estamos a ocho, pero no sé ni la posición en la que estamos. Veo al equipo capaz de hacerlo. Este partido es trascendental, como todos».

«He tenido 15 días para meter a la plantilla en concepto. Al final la competición no engaña y veremos si realmente nos hemos metido en contexto. Espero que haya sido de convencerles para lo que se van a encontrar el domingo», concluyó Escobar.

Truyols, Dylan, Harper y Nico, bajas para el primer partido del año

El Hércules solo tendrá dos centrales para el encuentro de este domingo en el campo del Atlético Saguntino. Ni Truyols ni Dylan están disponibles. Además, el defensa argentino salió ayer en muletas del estadio tras lesionarse la rodilla y será sometido a pruebas médicas para valorar su estado, por lo que la pareja de centrales para el primer partido del año volverá a ser la formada por Riera y Marín. Tampoco estarán ni Nico Espinosa, cuyo regreso sigue siendo una incógnita, ni Harper, que todavía sigue recuperándose y no tiene fecha de vuelta.

Por otro lado, el entrenador del Hércules admitió haber quedado impresionado por el ambiente del Rico Pérez en el partido del miércoles entre el Intercity y el Barcelona y aseguró que a partir de ahora vivir algo así como protagonista pasa a ser «uno de mis sueños».

«Alicante es una ciudad a la que le falta de fútbol profesional y si fuera yo el que le da ese fútbol sería un sueño cumplido», sentenció Lolo Escobar en la rueda de prensa.