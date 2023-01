El Hércules afronta un partido vital este domingo en el campo del Atlético Saguntino donde el principal propósito, aparte de conseguir los tres puntos, es confirmar la mejoría que experimentó el equipo en los dos últimos partidos de 2022 con la llegada de Lolo Escobar. Lo que sí logró atajar es la sangría de goles que el equipo estaba encajando, un dato fundamental para volver a pensar en positivo. La defensa está siendo el principal caballo de batalla esta temporada, una posición puesta en el foco de mira en este mercado de invierno. Mientras el club trabaja para incorporar uno o dos centrales, la plantilla viaja con lo justo a Sagunto en el eje de la defensa. Tan solo Dani Marín y Oriol Riera, los centrales titulares en los dos últimos partidos, se encuentran sanos. Ni Truyols ni Dylan se encuentran en disposición de viajar, con lo que el técnico se verá obligado a improvisar si faltara alguno de ellos a lo largo del partido.

El club esperaba haber reforzado esa parcela para este primer encuentro de 2023, pero no ha sido posible. El mercado no ha deparado ninguna oportunidad para fichar y el club espera hacerlo durante la próxima semana en la que espera fichar a dos o tres jugadores. Lo que tiene claro Escobar es que los refuerzos no lleguen al Hércules tras estar parados o faltos de competición y asegura que el club no debe pegar «ningún resbalón porque acertar en el mercado de invierno nos va a dar muchísimo en la segunda vuelta».

«Tenemos un plan de acción bastante claro y lo que no vamos a hacer es salirnos de él. Si no entra uno no pasa nada porque iremos por otro, pero seremos nosotros los que elijamos», argumentó el técnico, quien no precisó qué posiciones quiere reforzar para no desestabilizar a los jugadores.

Por otro lado, la UD Alzira confirmó ayer la incorporación de Aketxe, delantero que procede de La Nucía, donde ha militado la primera mitad de esta temporada. El atacante vasco, exjugador del Hércules, ha firmado con el club valenciano hasta el final de la presente campaña tras desvincularse de La Nucía, equipo en el que ha jugado ocho encuentros en los que ha anotado un gol.