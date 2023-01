La vida de Sandro Toscano ha dado un giro desde la llegada de Lolo Escobar. Hasta entonces el centrocampista no entraba en los planes de Ángel Rodríguez pese a estar totalmente recuperado de la lesión que le hizo perderse la pasada temporada. Con el nuevo técnico, Toscano es feliz. Ha vuelto a ver la luz y a sentirse protagonista en el Hércules. Anotó el pasado domingo el gol de la victoria y con ello la confirmación de que el equipo vuelve a latir.

Cómo ha cambiado el decorado en tres partidos...

Está claro que ha cambiado mucho ,aunque todavía no hemos hecho nada. Estamos en el camino pero esto tenía que haber sido así antes. Espero que esta victoria en el último minuto y remontando anime más a la afición a estar con nosotros y a que se den cuenta de que nosotros somos los primeros que queremos tirar para arriba.

¿Cómo se explica un cambio tan radical en apenas un mes?

Lo he dicho varias veces. El fútbol son rachas y es un montaña rusa. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar esta dinámica y mantenerla el máximo tiempo posible.

No es fácil remontar un partido como el de Sagunto con un 2-0 en contra...

Está claro, después nos dijeron el dato de que hacía muchísimo tiempo que no lo hacía el Hércules como visitante. Era un campo muy complicado y lo sabíamos. Solo nos valía conseguir los tres puntos de allí.

Siete puntos de nueve con Lolo Escobar en el banquillo, ¿Qué cosas han cambiado con el nuevo técnico?

Al final cada entrenador es diferente y está claro que el míster ha venido al Hércules para ayudar. Desde el primer día se ha implicado al máximo en todos los sentidos y la verdad que a la vista está de que está funcionando.

La situación ha cambiado también para Sandro Toscano. De no contar a ser titular indiscutible...

Está claro. Así es el fútbol. Ayer es no y hoy igual sí. Estaba prácticamente sin jugar, sin opciones con el anterior míster y ha venido Lolo ya ha confiado en mí. Estoy intentando devolverle la confianza en el campo.

No ha vivido días fáciles...

No, al final vengo de una lesión de larga duración y lo primero que quiero es entrar en el campo, jugar, tener minutos. Han sido cuatro o cinco meses sin apenas contar con minutos y es complicado. Al final te tienes que apoyar en la gente que te apoya y te quiere, el trabajar día a día, el estar seguro de uno mismo, el confiar y el tener esa esperanza para poder revertir la situación.

¿Se llegó a ver fuera en este mercado de invierno?

Eso no depende de mí, sino de la dirección deportiva, del entrenador...Está claro que si yo no estaba contando con minutos al final cada uno sabe como funciona esto. Si no juego lo lógico es que venga otro que pueda tener más minutos que yo. Pero la situación ahora ha cambiado y veremos el mercado invernal.

Lo dijo hace unas semanas cuando no estaba jugando que se encontraba perfectamente, ahora ha podido demostrar que así era.

Yo lo decía, al final no es lo mismo jugar en la competición que en los entrenamientos y yo me veía bien físicamente, estaba en mi peso, me encontraba muy bien y era cosa del entrenador. Yo estaba bien física y anímicamente.

Ahora vienen dos partidos seguidos en el Rico Pérez...

Yo miraría únicamente al partido del domingo. Después de jugar en Sagunto vamos a agradecer jugar en el Rico Pérez. Tenemos muchas ganas de volver a jugar en casa con nuestra afición y poder brindarles una victoria.

¿Ha cambiado mucho el ambiente en el vestuario ahora que todo ha mejorado?

Sí, al final las victorias siempre ayudan.

El primer puesto queda lejos aún, pero ¿se piensa aún en ello?

Nosotros ahora mismo no nos estamos marcando un objetivo a largo plazo, simplemente pensando en el ganar el partido de este domingo. Solo hay que pensar en sumar la máxima cantidad de puntos posible y cuando llegue mayo mirar la clasificación y ver porqué peleamos.

¿Cómo se vive el mercado de invierno y las posibles salidas dentro del equipo?

Todos los profesionales y sabemos lo que hay tanto en invierno como en verano y hay gente que viene y otra que se va. Estamos más que acostumbrados a todo ello.