El Hércules intensifica las acciones para reforzar la plantilla en el mercado de invierno. Tras hacer oficial el fichaje del centrocampista José Manuel Artiles, las miradas se centran especialmente en la defensa, posición en la que el conjunto blanquiazul ha patinado este verano y ahora se ve obligado a reconstruir por la vía de la urgencia. La prioridad en estos momentos es un central y el gran objetivo es Primi, jugador del Alcoyano. El defensa ilicitano, que afronta su tercera temporada consecutiva en el conjunto de Vicente Parras, ya tuvo en su día la oportunidad de jugar en el Hércules, pero optó por renovar en el Alcoyano y en una categoría superior como la Primera RFEF. Este año ha disputado 15 partidos y siete de ellos como titular. Es un jugador que agrada mucho al Hércules para el eje de la defensa para afrontar la segunda vuelta de la competición con el objetivo de frenar la sangría de goles en contra que lleva el equipo. Primi es un central de garantías que ha jugado también en el Elche en dos etapas distintas y también en el Alcoyano donde se ha consolidado junto a Parras.

Lo que tiene claro el Hércules es que dará la baja a Truyols y a Dylan, dos centrales que no han respondido a las expectativas, por lo que el club espera cerrar el fichaje de dos centrales. Otro de los objetivos que puede cristalizar en unos días es el lateral Alberto Retuerta, que está muy cerca de salir del Deportivo. El jugador de 21 años, que llegó a La Coruña procedente de la cantera del Madrid, tenía todo preparado para firmar por el Hércules, pero la lesión de un compañero de su misma posición ha frenado la operación. Todo apunta a que simplemente se ha retrasado hasta que el Deportivo incorpore a otro lateral, ya que el conjunto gallego no cuenta con Retuerta. La consecuencia que tendría el fichaje del joven defensa es la salida de Marcos Bravo, que no ha disfrutado apenas de minutos en el Hércules.