Lolo Escobar marcó una hoja de ruta a su llegada al club y no sorprende con sus alineaciones. Ante el Ibiza Islas Pitiusas de nuevo apostó por Dani Marín y Jean Paul, dos jóvenes que le están dando resultado y Manu Navarro fue el sustituto de Michel Herrero. Cuando dijo que no le importaba la edad para confeccionar un once no mintió. La otra novedad fue ver a Ander Vitoria en el banquillo junto al recién llegado Artiles, entrando Cedrés en la alineación titular. Todo para medirse a un rival en zona de descenso y con la necesidad de sumar triunfos en el Rico Pérez para reengancharse a la pelea por el ascenso.

El encuentro comenzó con buen ambiente y ritmo. Sorprendió el rival con un juego agresivo, buscando la presión en todo el campo. Los locales dominaban pero sin encontrar el camino para superar al rival. El partido era rápido, pero tocando en exceso lejos del área. Todo saltó por las aires en una acción intrascendente en el centro del campo. Jean Paul recibió una dura entrada e hizo el gesto de repeler la falta, el colegiado lo interpretó como agresión expulsando al francés. Otra vez el Hércules se quedaba en inferioridad en el Rico Pérez en una primera parte. Tocaba jugar con diez setenta minutos. El Ibiza IP tampoco varió su plan inicial pese a la superioridad numérica. El fútbol se igualó con la expulsión mirando en exceso al colegiado. La roja limitó el espectáculo y convirtió el juego en un envite áspero y donde se arriesgaba muy poco. Raúl Ruiz rompió el tedio con un disparo alto, pero las acciones de gol eran un tesoro en un encuentro con más tensión que calidad. Los minutos pasaban en el Rico Pérez con igualada en todo, menos en el número de futbolistas de cada conjunto. Alvarito dejó las mejores acciones ofensivas para los locales, muy activado en su improvisada posición de delantero centro. Lolo Escobar no realizó cambios pese a la expulsión hasta el minuto sesenta, dejando patente que no confía en la segunda línea del plantel a la espera de los deseados fichajes. Maxi y Eimil entraron para dar oxígeno al equipo muy castigado por jugar tantos minutos en inferioridad. En el último cuarto de hora llegó el debut de José Artiles entrando por Sandro Toscano. Alvarito muy bullicioso tuvo la mejor ocasión pero evito el gol Conteras con el pie y en la siguiente acción marcó Marc Mas para el rival. Se pasó del todo al nada en un suspiro. Pero el efecto Lolo Escobar tiene magia. Roger Riera igualó desde la estrategia y llegó el éxtasis en el último minuto con un gol en propia puerta de Iker. Como en Sagunto triunfo épico y remontando en inferioridad. El Hércules suma, crece y sigue mejorando.