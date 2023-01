No será su último tren. Salen a todas horas en infinidad de direcciones, pero sí la última gran oportunidad de demostrar que tiene sitio en un equipo al que llegó en calidad de estrella diferencial. Ander Vitoria, si no ocurre nada anómalo de aquí al domingo, será titular frente al Mallorca B. Eso es posible debido a la baja por lesión de Jack Harper, al que aún le restan alrededor de dos semanas para reaparecer, y el castigo que presumiblemente recibirá hoy Jean Paul N’Djoli, expulsado por un intento vano de agredir al central del CD Ibiza Iker Murúa a los 20 minutos de juego.

Aunque el Hércules ha redactado un recurso que presentó ayer –antes de expirar el plazo– para pedir que la tarjeta roja que Pol Gódià mostró al galo se quede en cartulina amarilla, las probabilidad de que esto ocurra son bastante remotas. La redacción del acta no deja lugar a dudas: «En el minuto 21, el jugador Jean Paul fue expulsado por el siguiente motivo: tras una disputa del balón, y estando el adversario en el suelo, intentar golpearle con el puño cerrado, cargándolo pero no impactando, estando el balón en juego, pero no en disputa entre ellos», escribió el árbitro ilerdense, que fue exactamente lo que pasó.

Con Jack Harper aún de baja, el ariete vasco tiene la ocasión de demostrar su valía en un conjunto al que llegó como estrella diferencial tras hacer 10 goles en Primera RFEF

El margen de interpretación que permite aquí la prueba de vídeo es nulo, y el reglamento deja a criterio del colegiado la gravedad de la tentativa de agresión. La única esperanza que le queda al Hércules es que el Juez Único de Competición, que falla hoy, rearbitre la jugada y rebaje de roja a simple amonestación la rabieta del delantero francés del Hércules.

Pasa muy pocas veces, y cuando se produce es porque la prueba documental es muy nítida y el error arbitral flagrante, ninguna de las dos circunstancias concurren en este episodio, por lo que el canterano blanquiazul, fichado tras frustrarse su entrada en el filial del Rayo Vallecano, se expone a un castigo que va del partido de suspensión (en la valoración más laxa) a los tres si el juez observa gravedad en sus actos, algo que nadie espera a juzgar por la falta de incidentes con que se cerró el lance entre Jean Paul y al autor del autogol que finalmente le dio el triunfo al Hércules el domingo pasado ante el cuadro balear.

La redacción del acta describe la acción del galo tal y como sucedió, así que es improbable que se rearbitre la jugada

Eso deja el camino libre a Ander Vitoria para volver a ser titular después de ser señalado por Lolo Escobar al descanso del duelo en Sagunto. Formó de inicio y se quedó en la ducha al descanso, cuando el Hércules ya perdía 1-0. Ha estado en el once de partida en dos ocasiones más, frente al filial mallorquinista en la jornada inaugural (fue sustituido a los 67 minutos después de fallar dos ocasiones muy claras), y contra el Badalona Futur en la segunda jornada. Ese día, dejó antes su lugar en el campo: justo en el minuto 53.

3 TITULARIDADES Esta temporada y ningún partido completo ►Saliendo de inicio, ha sido sustituido en el minuto 67 (en Mallorca B), en el 53 (contra el Badalona) y en el 45 (en Sagunto). 331 MINUTOS Ha acumulado en las 13 veces que ha saltado al campo ►No ha marcado pese a disponer de ocasiones muy claras y es el futbolista con ficha profesional menos utilizado de la plantilla.

El delantero vasco, que el año pasado marcó diez goles en Primera RFEF en los 29 partidos que vistió su camiseta pese a no ser indiscutible allí tampoco (19 titularidades en total), no ha terminado de alcanzar su punto óptimo de forma. Se incorporó a la temporada fuera de peso y sin ritmo y la caída en desgracia dentro del equipo no ha contribuido a mejorar ese aspecto.

Los técnicos confiaban plenamente en Ander y esperaban que se rebelara contra su etiqueta de suplente, pero no fue así. Una lesión muscular en el entrenamiento la semana que se le abría la puerta del once principal por la lesión de rodilla de Jack Harper le privó de poder aprovechar esa ausencia y le dio la oportunidad a Jean Paul, que no la desaprovechó. Ahora vuelve a no tener competencia en su puesto. Es su última oportunidad de ser importante en este Hércules.