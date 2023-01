El Grupo Municipal de Compromís de Alicante ha presentado este martes una petición al próximo Pleno para que solicite a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que inicie los trámites para la inclusión del Hércules en el catálogo como Bien de Interés Cultural (BIC).

El portavoz adjunto del partido, Rafa Mas, y la abogada Sara Llobel, candidata a la alcaldía, han sido los encargados de dar a conocer este iniciativa en el estadio Rico Pérez, cuyo objetivo es "proteger un símbolo" de la ciudad y evitar que pueda entrar en disolución como consecuencia de una "mala gestión", sin especificar de qué modo puede asegurarse eso en una Sociedad Anónima Deportiva.

"El Hércules es una seña de identidad que está en el peor momento económico, deportivo e institucional de su historia. Debemos dar un paso más para protegerlo", explicó Mas. El portavoz nacionalista recordó que todo lo que recibe el sello de Bien de Interés Cultural tienen que ser protegidos por las administraciones para su supervivencia y dijo que Enrique Ortiz, propietario del de la SAD blanquiazul, es el ejemplo de "un mal gestor porque está hundiendo la imagen del club a todos los niveles".

Mas calificó como paradójico que el partido político que "trajo de la mano" al empresario, en alusión al Partido Popular, "no mueva un dedo por el club".

"La Declaración Institucional está bien, pero instamos a todos los partidos políticos a que se mojen", comentó el dirigente de Compromís, quien recordó que su grupo ya llevó a cabo una iniciativa similar con la Santa Faz.

"Tenemos que proteger esta seña de identidad que es el Hércules", explicó Mas, quien detalló que la aprobación en el próximo Pleno de esta iniciativa es el primer trámite para que la Generalitat, posteriormente, autorice esta declaración.

"La Ley de Protección Cultural obliga a las administraciones a proteger a todos estos bienes", reiteró Mas, quien indicó que otras entidades deportivas, como el Recreativo de Huelva, o varios clubes vascos, han sido ya objeto de este reconocimiento. En el caso del conjunto andaluz, el proceso derivó en la expropiación de las acciones de quien por aquel entonces ostentaba el 75% de los títulos, claro que en ese supuesto, el dueño mayoritario era madrileño y el Recre estaba al borde de la liquidación, sin ingresos, con impagos a trabajadores, futbolistas y entrenadores de todas las categorías y abocado a la extinción por falta de inversión.

En aquella ocasión, se activó una campaña nacional para impedir el fútbol español se quedara sin su club decano en la que tomaron parte aficionados y medios de comunicación de todo el país.

En el caso de las entidades deportivas vascas, la solicitud se realizó para salvaguardar a futuro los símbolos, los colores y las señas identitarias para garantizar que nadie tuviera la posibilidad de modificarlos o mercadear con ellos sin el permiso de la administración foral, que tiene sus propias leyes de protectorado y mecenazgo deportivo.

"Ojalá el Hércules pueda celebrar los 200 años de historia porque así lo quieren los alicantinos", concluyó el portavoz de Compromís, quien aprovechó su cita con la prensa en la puerta cero del José Rico Pérez para pedirle a la propiedad blanquiazul "que venda el club", algo a lo que no se ha negado el magnate en ningún momento siempre, claro, que se abone por el traspaso de poderes la cantidad que él considera justa y que está muy por encima del valor actual del equipo. También Luis Barcala, alcalde de Alicante, ha expresado múltiples veces su desacuerdo con la deriva del club de la capital, pero siempre recordando que se trata de una entidad privada y que él no tiene (porque sentaría un mal precedente) intención de intervenir en un consejo de administración en la que el Ayuntamiento no está representado.

La petición de Compromís primero tiene que ser admitida a Pleno. Si pasa este primer corte, sería debatida en el mismo antes de someterla a votación, recordando que el bipartito dispone de mayoría garantizada. Si también supera ese trámite, será en última instancia el Govern de la Generalitat, después de repetir un recorrido similar en València, quien determine si el Hércules merece o no la condición de Bien de Interés Cultural (BIC), un reconocimiento que no posee ningún club deportivo en toda la Comunitat.