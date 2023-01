El centrocampista del Hércules José Artiles afirmó este miércoles en su presentación que fichar por el equipo alicantino siempre es una muy buena opción a pesar de que en su caso supone bajar una categoría. El jugador, que procede del Mérida, ya tuvo la oportunidad de debutar el pasado domingo ante el Ibiza en un partido que acabó con remontada herculana en los últimos minutos pese a la inferioridad numérica.

«Lo hablamos en el vestuario, fue un debut más que destacado en un partido muy complicado que se nos puso muy cuesta arriba con la expulsión de Jean Paul en el minuto 20 y luego con el gol en contra. El equipo creyó en todo momento, hizo lo que tenía que hacer y conseguimos el objetivo que eran los tres puntos. Estoy muy orgulloso y contentísimo de poder estar aquí y ayudar en todo lo que pueda», señaló el jugador, que destacó el ambiente en el Rico Pérez: «Es un estadio de Primera, una afición muy buena a la par que exigente. Igual que en la malas apretarán bastante, en las buenas nos darán ese aliento que nos ayudará a conseguir todo lo que nos propongamos».

«En Mérida no estaba teniendo ni el protagonismo ni los minutos que esperaba y quería salir en buscar de eso. En el momento en el que salió la opción del Hércules no me lo pensé ni un momento, ni siquiera por el hecho de bajar categoría. Un club como el Hércules es una muy buena opción siempre», señaló Artiles en la sala de prensa del Rico Pérez, destacando las facilidades en la negociación. «Fue todo muy fácil. Ambas partes estábamos muy dispuestos a llegar a un acuerdo y no hubo ningún problema. El Hércules es un club con mucha historia y con un objetivo muy claro a pesar de cómo se comenzó la temporada. La plantilla está confeccionada para ello, del míster me habían hablado muy bien y la verdad que lo tenía claro desde el principio».

El centrocampista canario tiene claras las claves para conseguir un ascenso como el que consiguió la pasada temporada en el Mérida: «Trabajo y constancia. Hay muy buenas plantillas que al final no consiguen los objetivos. No queda otra que seguir trabajando duro cada día, en cada entrenamiento , ser constante y tener las ideas muy clara. He visto desde que he llegado los jugadores tienen las ideas muy claras y con muchas ganas de trabajar».

Artiles destacó su clara vocación ofensiva en el campo: «Donde más cómodo me siento es por dentro, ya sea como media punta o de interior, pero también lo hecho en banda a pierna cambiada o incluso hasta de ‘seis’ alguna vez. Estoy para lo que necesite el equipo». Por último, habló de la situación en la tabla. «La clasificación del Hércules es circunstancial, el cambio de entrenador ha cambiado la dinámica, eso fue lo que nos pasó a nosotros el año pasado. Una vez que entras en buena dinámica es todo mucho más fácil y por ahí también lo tenía claro para venir », concluyó.