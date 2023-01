El tope de fichajes fijado por la propiedad, si no concurre ninguna razón extraordinaria, es de cinco. Cuatro se han hecho ya: José Artiles, Luque Júnior, Alberto Retuerta y Mario Gómez. El quinto, Manu Pedreño, está en la última fase, pendiente de un solo gesto. Eso significa que no habrá más bajas profesionales de futbolistas con contrato. Detrás de Truyols y Víctor Villacañas, en teoría, no saldrá nadie más... salvo que alguno pida marcharse. Concretamente Ander Vitoria.

Todos los focos le apuntan. El delantero vasco no cuenta para Lolo Escobar, que le ve en una sintonía muy diferente a la de los demás jugadores, desconectado, fuera de sitio, sin tensión competitiva, y por eso le dejó fuera del once el día que el vasco se tenía por titular. Entró finalmente en el minuto 88 y fue más para ganarle tiempo al cronómetro que por fe en sus posibilidades de marcar. Esas las ve muy remotas el preparador blanquiazul, que ya le ha dejado claro al vizcaíno que no tiene sitio en el equipo, que con Jack Harper y Jean Paul de baja, prefiere inventar una estructura con volantes y falso nueve antes que darle a él la responsabilidad de participar de inicio como referencia ofensiva. El Hércules solo ficharía un «nueve» en este mercado invernal si el ariete vizcaíno encontrara un nuevo destino y saliera voluntariamente Ander Vitoria no se da por aludido, sigue creyendo que podrá revertir su mala dinámica, pero la secretaría técnica entiende (y así se lo ha sugerido) que lo mejor ahora mismo sería encontrar un destino diferente en el que poder resetear, que un cambio vendría bien a su evolución porque seguir en Alicante significaría cerrar la temporada en blanco... casi con total seguridad. El Hércules arruina un gran día de Alvarito El ariete de Igorre, una de las piezas más codiciadas de Primera RFEF después de su año excelente en la Cultural (allí anotó 10 tantos), aceptó la propuesta blanquiazul de bajar un peldaño competitivo (y su caché) a cambio de asegurarse dos ejercicios. Pese a la rebaja, la suya es una de las fichas de más peso en la masa salarial, de ahí la reticencia a romper con él de forma unilateral. Ander Tiene firmado en Alicante esta campaña y otra más y el club no se plantea deshacerse de él de forma unilateral Habría que dar con una solución amistosa y, llegados a ese extremo, el Hércules daría todo tipo de facilidades al futbolista, al que ayudaría, incluso, a encontrar un nuevo destino favorable para sus intereses sin pedir traspaso. El club estaría a favor de propiciar una cesión hasta junio con la esperanza de que Ander reconecte con su mejor ánimo y vuelva para ser de nuevo importante el curso que viene. 333 MINUTOS Ha jugado en las primeras 18 jornadas de Liga ►Eso significa que se ha perdido el 80% de los minutos que se llevan jugados desde el estreno liguero en Palma. 0 GOLES Ningún partido completo y 11 suplencias desde que llegó ►En las 5 jornadas que acumula Lolo Escobar al frente del Hércules, el ariete ha disputado 76 minutos de los 450 que se han jugado. Su falta de minutos a pesar de sus buenos números en la campaña 21-22, han llevado a algunas entidades a interesarse por la situación del delantero, una pieza apetecible en las condiciones más ventajosas, las que favorecería el Hércules. Hércules CF: Ander Vitoria se la juega el domingo En su actual destino, Ander Vitoria ya se ha perdido el 80% del tiempo de las 18 primeras fechas, demasiado para un punta que el domingo, coincidiendo con el mazazo frente a Mallorca B, cumplió 33 años. El «nueve» vizcaíno tiene que decidir entre ser el último de la fila con un protagonismo en el sistema de Escobar claramente residual o aceptar un cambio de aires puntual sin perder el ejercicio que todavía le quedará como blanquiazul cuando acabe la temporada. Sergio Marcos El otro futbolista en una situación similar es Sergio Marcos, pero, a diferencia de su compañero, el mediocentro de Sacedón sí fue relevante en algún momento. Desde el cambio de técnico (Ángel Rodríguez potenció su contratación) solo ha disputado 11 minutos. Fue en el estreno del nuevo preparador en la jornada 14. Desde ese día, no ha vuelto a pisar el césped en un partido. El suyo también es un vínculo (caro) de dos años.