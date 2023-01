Las conversaciones iniciadas durante el parón de Navidad y los acuerdos verbales a los que ha llegado el Hércules en enero han servido, de momento, para cerrar cuatro operaciones, dos de ellas en la delantera, José Artiles y Albert Ramis Luque, y otro par en defensa: Alberto Retuerta y Mario Gómez. El lateral zurdo de 21 años ha firmado este lunes al mediodía su nuevo contrato y empezará a trabajar a las órdenes de Lolo Escobar el miércoles, cuando el primer equipo regrese de la jornada de descanso.

Con "Retu", como se conoce al zaguero formado en la cantera del Real Madrid, se garantiza la competencia en el flanco izquierdo y se abre la posibilidad de que, en una situación de necesidad, el hasta ahora titular en esa demarcación, Felipe Chacartegui, pueda ser utilizado también como central.

El futbolista, que recala en Alicante en calidad de cedido hasta final de temporada, regresará en junio al Deportivo de La Coruña, su club de origen, que se fijó en él el pasado verano para ser importante en Primera RFEF. El jugador hereda la ficha liberada con la rescisión de Marcos Bravo, que no contaba para el entrenador blanquiazul, y podrá debutar el domingo en Badalona a pesar de no haber disputado ni un solo minuto en Liga con el conjunto gallego que, incluso siendo consciente de su escasa influencia en la confección de las alineaciones, no ha facilitado su salida hasta esta misma mañana para no hacer coincidir su marcha con la baja por lesión de Raúl Carnero.

El Hércules también ha concretado el fichaje hasta final de campaña de Mario Gómez. El central, de 28 años, se desvinculó por la tarde de Unionistas y este martes firmará su nuevo vínculo laboral en el José Rico Pérez. El sevillano abandona el conjunto salmantino después de anotar un gol y jugar 14 partidos en Primera RFEF en la presente campaña, los dos últimos encajando sendas goleadas frente al Celta B (0-3) y el Deportivo de la Coruña (3-0). Ocupará la vacante de Villacañas y será inscrito antes del viernes para que viaje a Badalona.

La ofensiva para apuntalar la línea más vulnerable del equipo de Escobar, la defensiva, se completará con la inclusión en el vestuario de Manu Pedreño. La secretaría técnica tiene la respuesta afirmativa del futbolista del Real Murcia, que ha aceptado este mismo lunes las condiciones propuestas y solo necesita alcanzar un acuerdo con la franquicia grana para vestir de blanquiazul.

Él es la pieza elegida para completar el puzle y dispone de plazo hasta el 31 de enero para asegurarse su presencia en el equipo alicantino, que está dispuesto a esperarle siempre que su club de origen no se oponga a su "liberación". La mala experiencia sufrida en el primer día de activación del mercado invernal con Rafa Páez, que se echó atrás cuando toda la documentación estaba lista para ser rubricada por el jugador oriolano del San Fernando, obliga a ser cautos, aunque en el Hércules confían en que con Pedreño pueda ser finalmente inscrito como blanquiazul.

El zaguero murciano ha disputado 5 partidos este curso, únicamente dos como titular y solo uno completo. Para hacerle hueco en la plantilla, habría que liberar una de las 6 fichas sub-23 que ahora hay dadas de alta en el equipo. La maniobra no requeriría ningún esfuerzo administrativo, es un mero trámite, dado que la dirección deportiva puede retirarle a Sergi Molina la suya y facilitarle al canterano alguna de las que aún están sin dueño en el filial, en Tercera RFEF.