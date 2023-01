El extremo del Hércules Cristian Cedrés afirmó este miércoles tras el entrenamiento en Fontcalent que su equipo es consciente ahora de que puede con todo tras haber superado una mala racha de resultados en la primera parte de la competición. «Necesitábamos una victoria y tras conseguirla vimos que teníamos capacidad para ganar», dijo el canario, quien aseguró que el vestuario no hace cuentas sobre los puntos que serán necesarios para entrar en la fase de ascenso.

«El míster nos lo tiene prohibido y nosotros ni lo pensamos. Vamos partido a partido. Cuando nos hemos dado cuenta estamos a cuatro puntos y mejor seguir así», explicó el futbolista. El jugador aseguró que el partido de la pasada jornada ante el Mallorca B, en el que el Hércules se dejó igualar en los últimos minutos dos goles de renta (2-2), ha dolido en el vestuario, si bien opinó que servirá para «aprender». «Nos dolió el punto, teníamos los tres puntos asegurados, pero hasta que el árbitro no pita el final no se acaba el partido como nosotros mismos pudimos comprobar en las jornadas anteriores. Esto nos sirve para aprender, para asegurar siempre las victorias», afirmó el extremo. «Esto no va a dejar secuelas, el equipo lleva una buena dinámica, el pasado es pasado y este punto se puede hacer bueno si ganamos en Badalona. Fastidia lo que pasó, pero hay que pasar página», añadió.

Cedrés descartó que el empate pueda afectar al equipo en su visita al Badalona Futur en un partido que pronosticó «de lucha».

«No hay que despistarse y aprovechar la que tengamos», comentó el canario, quien elogió la calidad de los nuevos fichajes que ha realizado el club en el mercado de invierno. «Todos buscamos lo mismo, ascender», dijo el jugador, quien no se sintió amenazado por el fichaje de Albert Luque, quien ocupa su misma posición.

«La competencia siempre es buena. Yo quiero luchar y subir y si está mejor que yo, adelante», comentó Cedrés, quien afirmó que ascender con el Hércules sería «un sueño». «Tenemos muchas bajas pero somos suficientes en la plantilla para rotar y jugar en otras posiciones», dijo sobre el encuentro del domingo.