Segunda oportunidad. El Hércules necesitará mejorar sus números de la primera vuelta para alcanzar un objetivo complicado: ascender al final de temporada. De momento, no ha pasado. La última semana igualó el tanteo que logró meses antes en Palma en la jornada inaugural, así que hoy (12 horas) vuelve a tener la ocasión de ganarle terreno a su destino. En septiembre, en el Rico Pérez, el estreno goleador de Riera en su debut como blanquiazul le valió al proyecto primigenio de Ángel Rodríguez para empatar con el Badalona Futur, su rival este mediodía.

Un triunfo otorgaría dos puntos de mejora en la proyección clasificatoria blanquiazul antes de la visita a Alicante del flojo Prat y los enfrentamientos cruciales frente a Espanyol B y Teruel –ambos claros aspirantes al salto de categoría– que deberían valer para limar distancia y acabar de meter la cabeza en la zona de promoción, de la que esta mañana le separan 5 puntos tras el empate ayer del Terrassa en Paterna con el Valencia-Mestalla (1-1).

JUGADO EL SÁBADO VCF Mestalla 1-1 Terrassa ►El único partido de la jornada 19 en el grupo 2 de Segunda RFEF adelantado al sábado acabó con reparto de puntos. El Mestalla se adelantó tras el descanso gracias a un tanto de Muñoz que le daba el liderato provisional a los valencianos. A quince minutos del final, el acierto Jiménez Guardia permitió a los catalanes salvar un punto y bajar a los taronjas de la primera plaza, que sigue ocupando el Teruel.

Dos caras nuevas en la expedición: Mario Gómez y Alberto Retuerta. Los dos defensas se incorporaron a los entrenamientos el miércoles y eso, la falta de conjunción (y de minutos de competición en el caso del lateral propiedad de Deportivo de La Coruña) es lo único que puede privarles de estrenarse como titulares en un bloque que tiene en su permeable sistema de contención una losa de la que no logra zafarse.

Escobar ha trabajado con los dos en la formación inicial en algunos tramos, pero también ha repetido con Felipe Chacartegui y Dani Marín, así que no será hasta esta mañana que el preparador blanquiazul desvele su última intención. Esta también debe incluir un gesto para armar la estructura ofensivo.

Su falta de fe en Ander Vitoria es notable. Los «hechos» del delantero vasco –que no sus «palabras»– no convencen al técnico, que habría visto de muy buen grado la salida del vizcaíno al Alcoyano en calidad de cedido, algo que aún no está 100% descartado por las facilidades que daría la propiedad para hacer llegar al ariete a la entidad de la que ahora es dueño su otrora socio Juan Carlos Ramírez.

Escobar puede alinearle por dos razones: para confirmar, si no juega bien, que no le vale como referencia arriba; o para convencer a Parras de que le puede hacer buen papel detrás de Raúl Alcaina. Si le deja en el banquillo y apuesta por repetir con tres volantes por delante de Míchel –Cedrés, Artiles y Luque Júnior–, será la constatación de que le abre la puerta de par en par para que se marche en préstamo hasta el 30 de junio.

El resto no varía. Sin Alvarito y Jean Paul, sancionados, y con Jack Harper, pendiente de recuperar el tono muscular tras superar su lesión de rodilla, el entrenador del Hércules se queda sin sus últimos goleadores, a dos los recuperará seguro el domingo que viene contra el Prat en otra matinal clave.

Al Badalona Futur, la superficie sintética del estadi municipal no le está ayudando. Ha perdido tres de los 8 duelos que ha vivido allí y ha empatado otro, o sea, ha dejado escapar 11 de los 24 puntos, casi la mitad. El modelo de gestión que Toni Freixa propuso implantar en Romeu Zarandieta está atascado. Después de experimentar una tímida reacción para abandonar la zona de descenso, ha enlazado dos derrotas en las últimas fechas.

Ha caído en Alzira (1-0) y en Zaragoza (4-1). Esas dos salidas encadenadas han frenado la mejoría experimentada por el equipo que entrena Oriol Alsina, que salvó un punto en Alicante en la primera vuelta y se ha reforzado con el delantero centro Álex Altube, ex del Zamora, que cambia de grupo en 2ª RFEF tras hacer 2 goles en el primer tramo del curso.