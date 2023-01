Expira el tiempo de las correcciones, llega el momento de la verdad, el de demostrar cada cual lo que vale y de lo que es capaz. El Hércules cierra su mercado invernal de fichajes más agitado en años con cinco incorporaciones, tres en defensa y dos en ataque. Pudo haber una más. Se peleó hasta donde fue posible, pero la cerrazón de Ander Vitoria obliga a Lolo Escobar a lograr el objetivo cargando con el vasco en el vestuario.

La promesa firme del delantero vizcaíno de recuperar la relevancia perdida en el conjunto blanquiazul es a lo que se aferra el club para creer (o desear, más bien) un cambio de actitud del segundo jugador más caro del equipo. De no haber sido así, de no poseer la segunda ficha más alta, su continuidad hoy en la plantilla sería bastante poco probable.

Sin embargo, el elevado coste de su despido (aún le resta otra campaña más en Alicante) le deja ligado a la entidad a pesar de que no ha sabido aprovechar ni una sola de la oportunidades dadas, tanto entre semana como en los días de partido. Lolo Escobar le hubiera preferido fuera, no se ha escondido nunca, pero Ander Vitoria se ha enrocado y no ha aceptado ninguna de las condiciones que se le han ofrecido para, como mínimo, cambiar de aires hasta el 30 de junio. En ninguna perdía poder adquisitivo.

5 REFUERZOS EN TOTAL El Hércules robustece su defensa y mejora su ataque ►Tres defensas: Alberto Retuerta (lateral izquierdo), Diego Jiménez y Mario Gómez (centrales), y dos atacantes, José Artiles y Luque Júnior. Esos son los cinco nombre nuevos en el vestuario del Hércules hasta final de temporada. El deseo del entrenador de disponer de un delantero diferente no se ha podido cumplir por la negativa del vasco a irse al Alcoyano y por el elevado coste de despedirle.

Los dos días de descanso que concedió el preparador extremeño tras el triunfo en Badalona no han hecho reflexionar al ariete de Igorre, empeñado, según repite él mismo, en "triunfar en el Hércules". Mucho tendrá que cambiar su actitud en la rutina laboral para que el preparador blanquiazul le incluya en su estructura de ataque por delante de Jack Harper y de Jean Paul.

El entrenador del hércules tiene la obligación (y la difícil papeleta tras haberse significado tanto) de sacar partido al vasco y a Sergio Marcos a pesar de que ninguno le llena el ojo

A pesar del cambio de plan que provoca en la idea del entrenador la continuidad de del «nueve» vizcaíno, en el seno de la entidad siguen esperanzados con la posibilidad de que el técnico, excelente motivador, sea capaz de afilar el carácter (y la silueta) de Ander y le involucre en la rotación porque el recuerdo de sus 10 goles la pasada campaña en Primera RFEF continúa flotando en el subconsciente del máximo responsable de la planificación deportiva.

Tercera fila

La situación de Sergio Marcos es muy similar a la de su compañero, aunque él no ha dispuesto de oportunidades para irse temporalmente. La suya también es una ficha alta y, aun así, el entrenador valoró positivamente la llegada de José Artiles para ubicarse en una demarcación que comparte con el mediapunta por el que tanto insistió Ángel Rodríguez el pasado julio. Siendo indiscutible con el preparador leonés, no llegó a cuajar ninguna actuación notable.

El reajuste táctico tras el cese del técnico tampoco le ha beneficiado porque Toscano, invisible hasta la contratación de Escobar, ha entrado definitivamente en la ecuación incrustado entre César Moreno y Míchel, equilibrando el juego, asumiendo la producción ofensiva en origen. El centrocampista valenciano es ahora quien gobierna el carril del 10, así que Marcos deberá esperar mucho para, incluso, regresar a las convocatorias.

Aparentemente, su carácter afable no le convierte en un problema, pero a nadie le gusta sentirse irrelevante ni infravalorado. Será tarea del entrenador del Hércules hacer encajar estas dos piezas en la dinámica del grupo sin que eso provoque más incendios de los que ya ha podido apagar desde su aterrizaje en noviembre.

Sobre el papel, tiene todo lo que consideraba que debía retocarse en su primera conversación con Paco Peña. Quería dos centrales de garantías y Mario Gómez y Diego Jiménez lo son. Necesitaba competencia en el lateral zurdo y Retu se la da, no en vano ya ha sido titular pese a no haber disputado ni un solo minuto con el Deportivo de la Coruña. Y buscaba alternativas en ataque para modificar el plan inicial y José Artiles y Luque Júnior se lo proporcionan. Cinco refuerzos y tres despidos: Villacañas, Truyols y Marcos Bravo. La suerte está echada.